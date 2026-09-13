Klubbheads - 30 Years Of Klubbhopping (Transparent) (8719262042421) виниловая пластинка
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Описание товара Klubbheads - 30 Years Of Klubbhopping (Transparent) (8719262042421) виниловая пластинка
Отпразднуйте три десятилетия истории танцевальной музыки с «30 Years of Klubbhopping» — лучшим сборником от легендарной голландской команды диджеев и продюсеров Klubbheads. Этот юбилейный релиз впервые объединяет их самые культовые треки, воплощая креативность, энергию и дух вечеринки, которые определяют целые поколения. «30 Years of Klubbhopping» выпущен ограниченным тиражом в 1000 индивидуально пронумерованных копий на прозрачном виниле и включает в себя вкладыш с потрековыми заметками от Klubbheads. Известные своими неудержимыми битами и бесчисленными клубными хитами, Klubbheads, выпускавшие релизы под различными псевдонимами, включая Drunkenmunky, Da Klubb Kings, Itty-Bitty-Boozy-Woozy, DJ Disco и другие, сформировали звучание танцполов по всему миру. «30 Years of Klubbhopping» — это больше, чем просто сборник, это дань уважения звучанию, которое потрясло мир.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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