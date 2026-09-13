Bernard Allison - Luthers Blues (0710347209010) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bernard Allison
Альбом (сингл)
Luthers Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 720283
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Характеристики
Бренд
RUF
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RUF
Barcode
[0710347209010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bernard Allison
Альбом (сингл)
Luthers Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hang On, Reaching Out, Too Many Women, Into My Life, Serious, Bad Love, Now You Got It, Love Is Free, Midnight Creeper, Help, Back Down South, I Gave It All, Life Is A Bitch, Let‘s Try It Again, Change Your Way Of Living, You‘re Gonna Need Me, Compromising For Your Needs, A Change Must Come, Move From The Hood, Castle
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bernard Allison - Luthers Blues (0710347209010) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hang On, Reaching Out, Too Many Women, Into My Life, Serious, Bad Love, Now You Got It, Love Is Free, Midnight Creeper, Help, Back Down South, I Gave It All, Life Is A Bitch, Let‘s Try It Again, Change Your Way Of Living, You‘re Gonna Need Me, Compromising For Your Needs, A Change Must Come, Move From The Hood, Castle
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
RUF
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
RUF
Barcode
[0710347209010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bernard Allison
Альбом (сингл)
Luthers Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hang On, Reaching Out, Too Many Women, Into My Life, Serious, Bad Love, Now You Got It, Love Is Free, Midnight Creeper, Help, Back Down South, I Gave It All, Life Is A Bitch, Let‘s Try It Again, Change Your Way Of Living, You‘re Gonna Need Me, Compromising For Your Needs, A Change Must Come, Move From The Hood, Castle
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hang On, Reaching Out, Too Many Women, Into My Life, Serious, Bad Love, Now You Got It, Love Is Free, Midnight Creeper, Help, Back Down South, I Gave It All, Life Is A Bitch, Let‘s Try It Again, Change Your Way Of Living, You‘re Gonna Need Me, Compromising For Your Needs, A Change Must Come, Move From The Hood, Castle
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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