Joe Goddard - Harmonics (0887828043712) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Joe Goddard - Harmonics (0887828043712) виниловая пластинка
2LP — стандартное издание, 140 г, черный винил, в разворотном конверте с 4-страничным буклетом и черной полилиновой вставкой. Джо Годдард размышлял о мышлении. Последние несколько лет продюсер, автор песен и всесторонний эрудит британской танцевальной и инди-музыки пытался больше соприкоснуться со своей интуицией. «Эта идея — попытаться отделить свое сознание от процесса создания музыки — не пытаться навязывать смысл музыке или своим соавторам, позволяя этому процессу быть очень чутким». Замечательным результатом стал его третий сольный альбом Harmonics ; релиз назначен на 12 июля, это пластинка, основанная на инстинктах и ??эмпатии. В 14 треках танцевальной музыки левого толка — затрагивающей британский гараж, хаус, хип-хоп, поп и диско — Годдард открывает площадку для множества соавторов. Голос Ино Уильямса из Ibibio Sound Machine звучит в афро-хаусном ритме « Progress », а в мечтательном треке с бум-бэпом « When Love's Out of Fashion » звучит британский рэпер Oranje. Бывшийфронтмен Wild Beasts Хейден Торп добавляет свой уникальный экспрессивный вокал к низкому хаусу « Summon », а товарищиДжо по Hot Chip Алексис Тейлор и Эл Дойл появляются в блестящей полустеп-балладе « Heal Your Mind ». Среди других гостей на Harmonics — Том Макфарланд из лондонской танцевальной поп-группы Jungle, выросший в Бронксе певец Fiorious (на недавнем сингле « New World ( Flow )»), гвинейский вокалист Фалле Ниоке и британский джазовый музыкант Алабастер ДеПлум.Сегодня, вместе с анонсом альбома, Джо Годдард делится открывающим треком с лейбла Harmonics « Moments Die » с роскошным вокалом певицы из Бруклина Барри. Электронный поп-дуэт возник после того, как Годдард работал над ремиксом песни, в которой она участвовала, и влюбился в ее голос.Рассказывая о песне, Годдард говорит: «Мой новый сингл „ Moments Die “ включает в себя прекрасный вокальный вклад моей подруги Барри, который для меня является изюминкой моего будущего альбома. Мои слова были вдохновлены книгой Джона Бергера „ And Our Faces, My Heart, Brief as Photos “».Видеоклип, режиссёром которого стал Натан Кастиэль был снят в Нью-Йорке и Гастингсе и представляет собой созерцательную оду текстам песни.
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