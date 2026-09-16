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Joe Goddard - Electric Lines (0887828039616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joe Goddard - Electric Lines (0887828039616) виниловая пластинка

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Joe Goddard - Electric Lines (0887828039616) виниловая пластинка - фото 1
Joe Goddard - Electric Lines (0887828039616) виниловая пластинка - фото 2
Joe Goddard - Electric Lines (0887828039616) виниловая пластинка - фото 3
Joe Goddard - Electric Lines (0887828039616) виниловая пластинка - фото 4
Joe Goddard - Electric Lines (0887828039616) виниловая пластинка - фото 5
Joe Goddard - Electric Lines (0887828039616) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Joe Goddard
Альбом (сингл)
Electric Lines
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Goddard - Electric Lines (0887828039616) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Goddard - Electric Lines (0887828039616) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Goddard - Electric Lines (0887828039616) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Goddard - Electric Lines (0887828039616) виниловая пластинка - фото 4
  • Joe Goddard - Electric Lines (0887828039616) виниловая пластинка - фото 5
  • Joe Goddard - Electric Lines (0887828039616) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719838
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Joe Goddard - Electric Lines (0887828039616) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828039616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Joe Goddard
Альбом (сингл)
Electric Lines
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ordinary Madness, Lose Your Love, Home, Lasers, Human Heart, Children, Truth Is Light, Nothing Moves, Electric Lines, Music Is The Answer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Joe Goddard - Electric Lines (0887828039616) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda

Отзывы о товаре Joe Goddard - Electric Lines (0887828039616) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828039616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Joe Goddard
Альбом (сингл)
Electric Lines
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ordinary Madness, Lose Your Love, Home, Lasers, Human Heart, Children, Truth Is Light, Nothing Moves, Electric Lines, Music Is The Answer
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Goddard - Electric Lines (0887828039616) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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