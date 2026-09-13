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Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка

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Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка - фото 1
Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка - фото 2
Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка - фото 3
Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка - фото 4
Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка - фото 5
Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка - фото 6
Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка - фото 7
Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка - фото 8
Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка - фото 9
Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка - фото 10
Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Momentum
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка - фото 2
  • Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка - фото 3
  • Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка - фото 4
  • Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка - фото 5
  • Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка - фото 6
  • Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка - фото 7
  • Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка - фото 8
  • Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка - фото 9
  • Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка - фото 10
  • Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719835
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037755]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Momentum
Жанр
Jazz
Трек-лист
Re: Person I Knew, Elsa, Turn Out The Stars, Gloria's Step, Emily, Quiet Now, My Romance Sugar Plum The Two Lonely People, Who Can I Turn To, What Are You Doing The Rest Of Your Life, Nardis
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка

2LP — ограниченный тираж синего винила плотностью 180 г. Тираж всего 1000 экземпляров. Альбом « Momentum » известного джазового исполнителя Билла Эванса – концертный альбом 1972 года, записанный на концерте в Stadsschouwburg в Гронингене, Нидерланды. В состав трио, помимо Билла Эванса (фортепиано), входят Эдди Гомес (бас) и Марти Морель (ударные). Ансамбль исполняет композиции Билла Эванса, « Nardis » Майлза Дэвиса и « What Are You Doing The Rest Of Your Life » Мишеля Леграна. Альбом получил престижную немецкую премию Preis Der Deutschen Schallplattenkritik. «Momentum» выпущен ограниченным тиражом в 1000 экземпляров на синем виниле.

Отзывы о товаре Bill Evans - Momentum (coloured) (8719262037755) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037755]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Evans
Альбом (сингл)
Momentum
Жанр
Jazz
Трек-лист
Re: Person I Knew, Elsa, Turn Out The Stars, Gloria's Step, Emily, Quiet Now, My Romance Sugar Plum The Two Lonely People, Who Can I Turn To, What Are You Doing The Rest Of Your Life, Nardis
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
2LP — ограниченный тираж синего винила плотностью 180 г. Тираж всего 1000 экземпляров. Альбом « Momentum » известного джазового исполнителя Билла Эванса – концертный альбом 1972 года, записанный на концерте в Stadsschouwburg в Гронингене, Нидерланды. В состав трио, помимо Билла Эванса (фортепиано), входят Эдди Гомес (бас) и Марти Морель (ударные). Ансамбль исполняет композиции Билла Эванса, « Nardis » Майлза Дэвиса и « What Are You Doing The Rest Of Your Life » Мишеля Леграна. Альбом получил престижную немецкую премию Preis Der Deutschen Schallplattenkritik. «Momentum» выпущен ограниченным тиражом в 1000 экземпляров на синем виниле.
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Отзывы


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