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Chuck Berry - Greatest Hits (0090204522675) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chuck Berry - Greatest Hits (0090204522675) виниловая пластинка

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Chuck Berry - Greatest Hits (0090204522675) виниловая пластинка - фото 1
Chuck Berry - Greatest Hits (0090204522675) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chuck Berry - Greatest Hits (0090204522675) виниловая пластинка - фото 1
  • Chuck Berry - Greatest Hits (0090204522675) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719818
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Chuck Berry - Greatest Hits (0090204522675) виниловая пластинка
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0090204522675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Maybellene, Roll Over Beethoven, Rock And Roll Music, Johnny B. Goode, Sweet Little Rock And Roller, School Day (Ring Ring GOes The Bell), Carol, Memphis, Tennessee, No Money Down, Sweet Little Sixteen, Oh Baby Doll, Too Much Monkey Business, Let It Roll, No Particular Place To Go, Back In The USA, Brown Eyed Handsome Man, Reelin' And Rockin', Bye Bye Johnny
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара Chuck Berry - Greatest Hits (0090204522675) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Maybellene, Roll Over Beethoven, Rock And Roll Music, Johnny B. Goode, Sweet Little Rock And Roller, School Day (Ring Ring GOes The Bell), Carol, Memphis, Tennessee, No Money Down, Sweet Little Sixteen, Oh Baby Doll, Too Much Monkey Business, Let It Roll, No Particular Place To Go, Back In The USA, Brown Eyed Handsome Man, Reelin' And Rockin', Bye Bye Johnny

Отзывы о товаре Chuck Berry - Greatest Hits (0090204522675) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0090204522675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Chuck Berry
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Maybellene, Roll Over Beethoven, Rock And Roll Music, Johnny B. Goode, Sweet Little Rock And Roller, School Day (Ring Ring GOes The Bell), Carol, Memphis, Tennessee, No Money Down, Sweet Little Sixteen, Oh Baby Doll, Too Much Monkey Business, Let It Roll, No Particular Place To Go, Back In The USA, Brown Eyed Handsome Man, Reelin' And Rockin', Bye Bye Johnny
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Maybellene, Roll Over Beethoven, Rock And Roll Music, Johnny B. Goode, Sweet Little Rock And Roller, School Day (Ring Ring GOes The Bell), Carol, Memphis, Tennessee, No Money Down, Sweet Little Sixteen, Oh Baby Doll, Too Much Monkey Business, Let It Roll, No Particular Place To Go, Back In The USA, Brown Eyed Handsome Man, Reelin' And Rockin', Bye Bye Johnny
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chuck Berry - Greatest Hits (0090204522675) виниловая пластинка - стоимость товара 2380 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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