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The B-52's - The B-52's (0600753594889) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The B-52's - The B-52's (0600753594889) виниловая пластинка

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The B-52&#039;s - The B-52&#039;s (0600753594889) виниловая пластинка - фото 1
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The B-52&#039;s - The B-52&#039;s (0600753594889) виниловая пластинка - фото 5
The B-52&#039;s - The B-52&#039;s (0600753594889) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The B-52's
Альбом (сингл)
The B-52's
Жанр
Funk, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The B-52&#039;s - The B-52&#039;s (0600753594889) виниловая пластинка - фото 1
  • The B-52&#039;s - The B-52&#039;s (0600753594889) виниловая пластинка - фото 2
  • The B-52&#039;s - The B-52&#039;s (0600753594889) виниловая пластинка - фото 3
  • The B-52&#039;s - The B-52&#039;s (0600753594889) виниловая пластинка - фото 4
  • The B-52&#039;s - The B-52&#039;s (0600753594889) виниловая пластинка - фото 5
  • The B-52&#039;s - The B-52&#039;s (0600753594889) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719814
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753594889]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The B-52's
Альбом (сингл)
The B-52's
Жанр
Funk, Зарубежный классический рок
Трек-лист
Planet Claire, 52 Girls, Dance This Mess Around, Rock Lobster, Lava, There's a Moon in the Sky, Hero Worship, 6060-842, Downtown
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The B-52's - The B-52's (0600753594889) виниловая пластинка

Ограниченное издание винилового LP для аудиофилов весом 180 г с вложением. The B-52's — дебютный альбом группы The B-52's, основанной в Атланте, штат Джорджия, в стиле ню-вейв. Обложку альбома разработал Тони Райт. Продюсером выступил Крис Блэквелл. Альбом достиг 59-го места в Billboard 200, а песня «Rock Lobster» поднялась до 56-го места в Hot 100. Ритмичная и угловатая фанка была танцевальной. Всё это — отличный источник веселья. Песни такие, как «Planet Claire», «Dance This Mess Around» и «Rock Lobster», показывают, что увлечение группы культовой культурой — это не просто поза, а мировоззрение, способное создавать яркие поп-синглы и, в свою очередь, оказывать влияние на мейнстримовую поп-культуру.

Отзывы о товаре The B-52's - The B-52's (0600753594889) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753594889]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
The B-52's
Альбом (сингл)
The B-52's
Жанр
Funk, Зарубежный классический рок
Трек-лист
Planet Claire, 52 Girls, Dance This Mess Around, Rock Lobster, Lava, There's a Moon in the Sky, Hero Worship, 6060-842, Downtown
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Ограниченное издание винилового LP для аудиофилов весом 180 г с вложением. The B-52's — дебютный альбом группы The B-52's, основанной в Атланте, штат Джорджия, в стиле ню-вейв. Обложку альбома разработал Тони Райт. Продюсером выступил Крис Блэквелл. Альбом достиг 59-го места в Billboard 200, а песня «Rock Lobster» поднялась до 56-го места в Hot 100. Ритмичная и угловатая фанка была танцевальной. Всё это — отличный источник веселья. Песни такие, как «Planet Claire», «Dance This Mess Around» и «Rock Lobster», показывают, что увлечение группы культовой культурой — это не просто поза, а мировоззрение, способное создавать яркие поп-синглы и, в свою очередь, оказывать влияние на мейнстримовую поп-культуру.
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Отзывы


The B-52's - The B-52's (0600753594889) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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