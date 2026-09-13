Top.Mail.Ru
Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Оранжевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Оранжевый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Оранжевый - фото 1
Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Оранжевый - фото 2
Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Оранжевый - фото 3
Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Оранжевый - фото 4
Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Оранжевый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1850
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Оранжевый - фото 1
  • Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Оранжевый - фото 2
  • Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Оранжевый - фото 3
  • Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Оранжевый - фото 4
  • Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Оранжевый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719797
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blackton
Мощность, Вт
1850
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Размеры в упаковке, см
23х21х17
Вес, г.
847

Описание товара Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Оранжевый

Тип чайник / Объем 1.8 л / Мощность 1850 Вт /

Отзывы о товаре Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Оранжевый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Blackton
Мощность, Вт
1850
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Описание
Тип чайник / Объем 1.8 л / Мощность 1850 Вт /
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Blackton Bt KT1810S Сталь-Оранжевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...