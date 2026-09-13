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Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный

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Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 1
Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 2
Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 3
Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 4
Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 5
Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 6
Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
черный, серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
228 x 245 x 154
  • Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 1
  • Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 2
  • Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 3
  • Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 4
  • Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 5
  • Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 6
  • Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719779
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Характеристики

Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
черный, серебристый
Комплектация
документация, подставка для чайника со шнуром питания
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
228 x 245 x 154
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х20
Вес, кг.
1.03

Описание товара Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный

Мощность 2200 Вт Объем 1.7 л Корпус из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 Контактная группа STRIX обеспечивает длительную работу прибора Съемный фильтр для очистки воды Автоматическое отключение при закипании и отсутствии воды Вращающийся корпус на 360?

Отзывы о товаре Чайник электрический BQ KT1800S Сталь-Чёрный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BQ
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Цвет
черный, серебристый
Комплектация
документация, подставка для чайника со шнуром питания
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
228 x 245 x 154
Страна производитель
Китай
Описание
Мощность 2200 Вт Объем 1.7 л Корпус из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 Контактная группа STRIX обеспечивает длительную работу прибора Съемный фильтр для очистки воды Автоматическое отключение при закипании и отсутствии воды Вращающийся корпус на 360?
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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