Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Материал корпуса
металл, пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
900
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719741
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Описание товара Термопот Blackton Bt TP600 Черный-стальной
Термопот Blackton Bt TP600 в черном металлическом корпусе поддерживает режимы кипячения и повторного кипячения, а также поддержания температуры. Мерная шкала позволяет контролировать остаток воды в 6.5-литровом резервуаре. Защитные технологии автоматически выключают прибор при отсутствии жидкости и угрозе перегрева.
Blackton Bt TP600 имеет индикаторы, которые оповещают о режиме работы. Конструкцией предусмотрен фильтр от накипи. Подача воды осуществляется через электронасос или касанием чашки. Вращение корпуса на 360 ? позволяет наполнить чашку кипятком с любой стороны. Для транспортировки устройства предусмотрена ручка.
Термопот Blackton Bt TP600 в черном металлическом корпусе поддерживает режимы кипячения и повторного кипячения, а также поддержания температуры. Мерная шкала позволяет контролировать остаток воды в 6.5-литровом резервуаре. Защитные технологии автоматически выключают прибор при отсутствии жидкости и угрозе перегрева.
Blackton Bt TP600 имеет индикаторы, которые оповещают о режиме работы. Конструкцией предусмотрен фильтр от накипи. Подача воды осуществляется через электронасос или касанием чашки. Вращение корпуса на 360 ? позволяет наполнить чашку кипятком с любой стороны. Для транспортировки устройства предусмотрена ручка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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