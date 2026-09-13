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Термопот Blackton Bt TP536 Черный-стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопот Blackton Bt TP536 Черный-стальной

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Термопот Blackton Bt TP536 Черный-стальной - фото 1
Термопот Blackton Bt TP536 Черный-стальной - фото 2
Термопот Blackton Bt TP536 Черный-стальной - фото 3
Термопот Blackton Bt TP536 Черный-стальной - фото 4
Термопот Blackton Bt TP536 Черный-стальной - фото 5
Термопот Blackton Bt TP536 Черный-стальной - фото 6
Термопот Blackton Bt TP536 Черный-стальной - фото 7
Термопот Blackton Bt TP536 Черный-стальной - фото 8
Термопот Blackton Bt TP536 Черный-стальной - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный, стальной
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Мощность, Вт
750
  • Термопот Blackton Bt TP536 Черный-стальной - фото 1
  • Термопот Blackton Bt TP536 Черный-стальной - фото 2
  • Термопот Blackton Bt TP536 Черный-стальной - фото 3
  • Термопот Blackton Bt TP536 Черный-стальной - фото 4
  • Термопот Blackton Bt TP536 Черный-стальной - фото 5
  • Термопот Blackton Bt TP536 Черный-стальной - фото 6
  • Термопот Blackton Bt TP536 Черный-стальной - фото 7
  • Термопот Blackton Bt TP536 Черный-стальной - фото 8
  • Термопот Blackton Bt TP536 Черный-стальной - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719740
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Характеристики

Бренд
Blackton
Материал корпуса
металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный, стальной
Подсветка
нет
Таймер
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х26х26
Вес, кг.
2.53

Описание товара Термопот Blackton Bt TP536 Черный-стальной

Вскипятить воду и устроить семейное чаепитие отныне не составит никакого труда, ведь полученного кипятка хватит на всех. Термопот Bt TP536 Black-Steel - это универсальный прибор для нагрева воды до нужной температуры и удержания ее на протяжении длительного времени. Благодаря своей функциональности и безопасности термопот удобен для больших семей, пожилых граждан, а также молодых родителей, которым постоянно требуется кипяченая вода нужной температуры. Термопот Bt TP536 Black-Steel имеет достаточно высокую мощность 750 Вт и может быстро нагреть воду до нужной температуры. Так же имеет оптимальный большой объем 5 литров. Дополнительным преимуществом термопота Bt TP536 Black-Steel является 2 способа подачи воды: нажатием чашкой на клавишу или нажатием кнопки на панели управления. Колба из нержавеющей стали обеспечивает долгое сохранение высокой температуры воды и не изменит ее вкус.



Теги товара: металлические

Отзывы о товаре Термопот Blackton Bt TP536 Черный-стальной




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Blackton
Материал корпуса
металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный, стальной
Подсветка
нет
Таймер
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
1
Страна производитель
Китай
Описание
Вскипятить воду и устроить семейное чаепитие отныне не составит никакого труда, ведь полученного кипятка хватит на всех. Термопот Bt TP536 Black-Steel - это универсальный прибор для нагрева воды до нужной температуры и удержания ее на протяжении длительного времени. Благодаря своей функциональности и безопасности термопот удобен для больших семей, пожилых граждан, а также молодых родителей, которым постоянно требуется кипяченая вода нужной температуры. Термопот Bt TP536 Black-Steel имеет достаточно высокую мощность 750 Вт и может быстро нагреть воду до нужной температуры. Так же имеет оптимальный большой объем 5 литров. Дополнительным преимуществом термопота Bt TP536 Black-Steel является 2 способа подачи воды: нажатием чашкой на клавишу или нажатием кнопки на панели управления. Колба из нержавеющей стали обеспечивает долгое сохранение высокой температуры воды и не изменит ее вкус.


Теги товара: металлические
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