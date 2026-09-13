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Характеристики
Материал корпуса
металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный, стальной
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Мощность, Вт
750
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719740
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Описание товара Термопот Blackton Bt TP536 Черный-стальной
Вскипятить воду и устроить семейное чаепитие отныне не составит никакого труда, ведь полученного кипятка хватит на всех. Термопот Bt TP536 Black-Steel - это универсальный прибор для нагрева воды до нужной температуры и удержания ее на протяжении длительного времени. Благодаря своей функциональности и безопасности термопот удобен для больших семей, пожилых граждан, а также молодых родителей, которым постоянно требуется кипяченая вода нужной температуры. Термопот Bt TP536 Black-Steel имеет достаточно высокую мощность 750 Вт и может быстро нагреть воду до нужной температуры. Так же имеет оптимальный большой объем 5 литров. Дополнительным преимуществом термопота Bt TP536 Black-Steel является 2 способа подачи воды: нажатием чашкой на клавишу или нажатием кнопки на панели управления. Колба из нержавеющей стали обеспечивает долгое сохранение высокой температуры воды и не изменит ее вкус.
Вскипятить воду и устроить семейное чаепитие отныне не составит никакого труда, ведь полученного кипятка хватит на всех. Термопот Bt TP536 Black-Steel - это универсальный прибор для нагрева воды до нужной температуры и удержания ее на протяжении длительного времени. Благодаря своей функциональности и безопасности термопот удобен для больших семей, пожилых граждан, а также молодых родителей, которым постоянно требуется кипяченая вода нужной температуры. Термопот Bt TP536 Black-Steel имеет достаточно высокую мощность 750 Вт и может быстро нагреть воду до нужной температуры. Так же имеет оптимальный большой объем 5 литров. Дополнительным преимуществом термопота Bt TP536 Black-Steel является 2 способа подачи воды: нажатием чашкой на клавишу или нажатием кнопки на панели управления. Колба из нержавеющей стали обеспечивает долгое сохранение высокой температуры воды и не изменит ее вкус.
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