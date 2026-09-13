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Термопот BQ TP331 Слоновая кость купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопот BQ TP331 Слоновая кость

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Термопот BQ TP331 Слоновая кость - фото 1
Термопот BQ TP331 Слоновая кость - фото 2
Термопот BQ TP331 Слоновая кость - фото 3
Термопот BQ TP331 Слоновая кость - фото 4
Термопот BQ TP331 Слоновая кость - фото 5
Термопот BQ TP331 Слоновая кость - фото 6
Термопот BQ TP331 Слоновая кость - фото 7
Термопот BQ TP331 Слоновая кость - фото 8
Термопот BQ TP331 Слоновая кость - фото 9
Термопот BQ TP331 Слоновая кость - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
стекло
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
1500
  • Термопот BQ TP331 Слоновая кость - фото 1
  • Термопот BQ TP331 Слоновая кость - фото 2
  • Термопот BQ TP331 Слоновая кость - фото 3
  • Термопот BQ TP331 Слоновая кость - фото 4
  • Термопот BQ TP331 Слоновая кость - фото 5
  • Термопот BQ TP331 Слоновая кость - фото 6
  • Термопот BQ TP331 Слоновая кость - фото 7
  • Термопот BQ TP331 Слоновая кость - фото 8
  • Термопот BQ TP331 Слоновая кость - фото 9
  • Термопот BQ TP331 Слоновая кость - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719732
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Характеристики

Бренд
BQ
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
стекло
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
50 °C, 70 °C, 100 °C
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
1500
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х30х22
Вес, кг.
2.14

Описание товара Термопот BQ TP331 Слоновая кость

Термопот BQ TP331 Ivory, изготовленный из термостойкого стекла, станет стильным дополнением вашего кухонного интерьера. Благодаря компактным размерам прибор не займет много места. Функция поддержания заданной температуры позволит сохранить желаемую степень нагрева.

Отзывы о товаре Термопот BQ TP331 Слоновая кость




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
стекло
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
50 °C, 70 °C, 100 °C
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
1500
Развернуть
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Описание
Термопот BQ TP331 Ivory, изготовленный из термостойкого стекла, станет стильным дополнением вашего кухонного интерьера. Благодаря компактным размерам прибор не займет много места. Функция поддержания заданной температуры позволит сохранить желаемую степень нагрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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