Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
белый, зеленый
Объем емкости для сока, л
0.7
Количество скоростей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719709
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Описание товара Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1110 Белый
Соковыжималка электрическая Blackton Bt J1110 White белого цвета используется для получения сока из цитрусовых. При мощности двигателя 25 Вт она развивает до 60 об/мин и справится только с мягкими фруктами: апельсинами, грейпфрутами, лимонам, мандаринами. В импульсном режиме устройство работает короткими циклами на максимальной мощности. Это позволит обрабатывать продукты с волокнами и точно контролировать процесс. В емкости на 700 мл поместится 2-3 порции напитка по 250-350 мл.
Соковыжималка электрическая Blackton Bt J1110 White сделана из пластика. Она комплектуется двумя конусами для работы с фруктами разных размеров. Прибор имеет прорезиненные ножки. Благодаря им он не скользит по гладкой поверхности. Оборудование не включится при неправильной сборке. Это предотвращает его поломку.
Соковыжималка электрическая Blackton Bt J1110 White белого цвета используется для получения сока из цитрусовых. При мощности двигателя 25 Вт она развивает до 60 об/мин и справится только с мягкими фруктами: апельсинами, грейпфрутами, лимонам, мандаринами. В импульсном режиме устройство работает короткими циклами на максимальной мощности. Это позволит обрабатывать продукты с волокнами и точно контролировать процесс. В емкости на 700 мл поместится 2-3 порции напитка по 250-350 мл.
Соковыжималка электрическая Blackton Bt J1110 White сделана из пластика. Она комплектуется двумя конусами для работы с фруктами разных размеров. Прибор имеет прорезиненные ножки. Благодаря им он не скользит по гладкой поверхности. Оборудование не включится при неправильной сборке. Это предотвращает его поломку.
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