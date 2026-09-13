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Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1110 Белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1110 Белый

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Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1110 Белый - фото 1
Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1110 Белый - фото 2
Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1110 Белый - фото 3
Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1110 Белый - фото 4
Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1110 Белый - фото 5
Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1110 Белый - фото 6
Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1110 Белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
белый, зеленый
Объем емкости для сока, л
0.7
Количество скоростей
1
  • Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1110 Белый - фото 1
  • Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1110 Белый - фото 2
  • Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1110 Белый - фото 3
  • Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1110 Белый - фото 4
  • Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1110 Белый - фото 5
  • Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1110 Белый - фото 6
  • Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1110 Белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719709
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
белый, зеленый
Объем емкости для сока, л
0.7
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
0.9
Комплектация
соковыжималка, конусная насадка (2 шт.), документация, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
14x19.7x20 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х16
Вес, г.
680

Описание товара Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1110 Белый

Соковыжималка электрическая Blackton Bt J1110 White белого цвета используется для получения сока из цитрусовых. При мощности двигателя 25 Вт она развивает до 60 об/мин и справится только с мягкими фруктами: апельсинами, грейпфрутами, лимонам, мандаринами. В импульсном режиме устройство работает короткими циклами на максимальной мощности. Это позволит обрабатывать продукты с волокнами и точно контролировать процесс. В емкости на 700 мл поместится 2-3 порции напитка по 250-350 мл. Соковыжималка электрическая Blackton Bt J1110 White сделана из пластика. Она комплектуется двумя конусами для работы с фруктами разных размеров. Прибор имеет прорезиненные ножки. Благодаря им он не скользит по гладкой поверхности. Оборудование не включится при неправильной сборке. Это предотвращает его поломку.

Отзывы о товаре Соковыжималкa для цитрусовых Blackton Bt J1110 Белый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Соковыжмалка
Тип соковыжималки
для цитрусовых
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
25
Цвет
белый, зеленый
Объем емкости для сока, л
0.7
Импульсный режим
нет
Реверс
нет
Управление
механическое
Количество скоростей
1
Длина шнура
0.9
Развернуть
Комплектация
соковыжималка, конусная насадка (2 шт.), документация, упаковка
Габариты (ШхВхГ)
14x19.7x20 см
Страна производитель
Китай
Описание
Соковыжималка электрическая Blackton Bt J1110 White белого цвета используется для получения сока из цитрусовых. При мощности двигателя 25 Вт она развивает до 60 об/мин и справится только с мягкими фруктами: апельсинами, грейпфрутами, лимонам, мандаринами. В импульсном режиме устройство работает короткими циклами на максимальной мощности. Это позволит обрабатывать продукты с волокнами и точно контролировать процесс. В емкости на 700 мл поместится 2-3 порции напитка по 250-350 мл. Соковыжималка электрическая Blackton Bt J1110 White сделана из пластика. Она комплектуется двумя конусами для работы с фруктами разных размеров. Прибор имеет прорезиненные ножки. Благодаря им он не скользит по гладкой поверхности. Оборудование не включится при неправильной сборке. Это предотвращает его поломку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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