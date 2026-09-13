Top.Mail.Ru
Капельная кофеварка BQ CM2007 Черный-стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Капельная кофеварка BQ CM2007 Черный-стальной

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Капельная кофеварка BQ CM2007 Черный-стальной - фото 1
Капельная кофеварка BQ CM2007 Черный-стальной - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
1.25
Цвет
черный
Мощность
750 Вт
Управление
механическое
  • Капельная кофеварка BQ CM2007 Черный-стальной - фото 1
  • Капельная кофеварка BQ CM2007 Черный-стальной - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719591
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
1.25
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
1.1
Мощность
750 Вт
Дисплей
да
Управление
механическое
Подогрев чашек
да
Таймер
да
Встроенная кофемолка
да
Регулировка крепости кофе
да
Регулировка температуры кофе
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х28х19
Вес, кг.
1.85

Описание товара Капельная кофеварка BQ CM2007 Черный-стальной

Эта капельная кофеварка BQ — находка для тех, кто ценит и аромат, и удобство. Вместительный резервуар на 1,25 литра позволит приготовить несколько чашек любимого напитка сразу — для себя и гостей. Встроенная кофемолка открывает простор для экспериментов с сортами: используйте любой молотый кофе и наслаждайтесь свежестью каждого глотка. Для точного контроля здесь есть не только регулировка крепости, но и механическое, интуитивное управление, дополненное дисплеем. Металлический фильтр станет экономичным и долговечным решением. Таймер помогает запустить заваривание к нужному часу, а система подогрева чашек сохранит идеальную температуру. При этом модель остаётся компактной — её вес составляет всего 1,561 кг, а длина сетевого шнура 1,1 метра даст больше свободы размещения на кухне. BQ — капельная кофеварка, которая продуманно совмещает всё необходимое для домашнего кофейного ритуала.

Отзывы о товаре Капельная кофеварка BQ CM2007 Черный-стальной




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
1.25
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
1.1
Мощность
750 Вт
Дисплей
да
Управление
механическое
Развернуть
Подогрев чашек
да
Таймер
да
Встроенная кофемолка
да
Регулировка крепости кофе
да
Регулировка температуры кофе
да
Страна производитель
Китай
Описание
Эта капельная кофеварка BQ — находка для тех, кто ценит и аромат, и удобство. Вместительный резервуар на 1,25 литра позволит приготовить несколько чашек любимого напитка сразу — для себя и гостей. Встроенная кофемолка открывает простор для экспериментов с сортами: используйте любой молотый кофе и наслаждайтесь свежестью каждого глотка. Для точного контроля здесь есть не только регулировка крепости, но и механическое, интуитивное управление, дополненное дисплеем. Металлический фильтр станет экономичным и долговечным решением. Таймер помогает запустить заваривание к нужному часу, а система подогрева чашек сохранит идеальную температуру. При этом модель остаётся компактной — её вес составляет всего 1,561 кг, а длина сетевого шнура 1,1 метра даст больше свободы размещения на кухне. BQ — капельная кофеварка, которая продуманно совмещает всё необходимое для домашнего кофейного ритуала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Капельная кофеварка BQ CM2007 Черный-стальной - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...