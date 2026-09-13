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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
1.25
Цвет
черный
Мощность
750 Вт
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719591
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Описание товара Капельная кофеварка BQ CM2007 Черный-стальной
Эта капельная кофеварка BQ — находка для тех, кто ценит и аромат, и удобство. Вместительный резервуар на 1,25 литра позволит приготовить несколько чашек любимого напитка сразу — для себя и гостей. Встроенная кофемолка открывает простор для экспериментов с сортами: используйте любой молотый кофе и наслаждайтесь свежестью каждого глотка.
Для точного контроля здесь есть не только регулировка крепости, но и механическое, интуитивное управление, дополненное дисплеем. Металлический фильтр станет экономичным и долговечным решением. Таймер помогает запустить заваривание к нужному часу, а система подогрева чашек сохранит идеальную температуру. При этом модель остаётся компактной — её вес составляет всего 1,561 кг, а длина сетевого шнура 1,1 метра даст больше свободы размещения на кухне.
BQ — капельная кофеварка, которая продуманно совмещает всё необходимое для домашнего кофейного ритуала.
Эта капельная кофеварка BQ — находка для тех, кто ценит и аромат, и удобство. Вместительный резервуар на 1,25 литра позволит приготовить несколько чашек любимого напитка сразу — для себя и гостей. Встроенная кофемолка открывает простор для экспериментов с сортами: используйте любой молотый кофе и наслаждайтесь свежестью каждого глотка.
Для точного контроля здесь есть не только регулировка крепости, но и механическое, интуитивное управление, дополненное дисплеем. Металлический фильтр станет экономичным и долговечным решением. Таймер помогает запустить заваривание к нужному часу, а система подогрева чашек сохранит идеальную температуру. При этом модель остаётся компактной — её вес составляет всего 1,561 кг, а длина сетевого шнура 1,1 метра даст больше свободы размещения на кухне.
BQ — капельная кофеварка, которая продуманно совмещает всё необходимое для домашнего кофейного ритуала.
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