Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1010 Черный-Стальной
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Характеристики
Описание товара Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1010 Черный-Стальной
Капельная кофеварка BQ — идеальное сочетание стиля, функциональности и надежности. Эта кофеварка привнесет элегантность в любую кухню благодаря своему современному дизайну в черно-серебристых тонах. С весом 2,97 кг, она достаточно компактна, чтобы разместиться в любой кухонной зоне, но при этом обладает всеми необходимыми функциями для приготовления отличного кофе. С кофеваркой BQ вы можете наслаждаться как зерновым, так и молотым кофе, а объем резервуара для воды на 1,2 литра позволяет приготовить достаточное количество напитка для семьи или небольшого офиса. Продуманное механическое управление и наличие дисплея делают процесс приготовления кофе максимально понятным и удобным. Особенности этой модели включают в себя функцию подогрева чашек, которая сохранит ваш кофе горячим дольше, а также встроенный таймер, позволяющий заранее задавать время приготовления напитка. Автоматическое отключение гарантирует безопасность использования. Кофеварка оснащена нейлоновым фильтром, который легко очищается и обеспечивает чистоту и насыщенность вкуса вашего кофе. Резервуар для кофе объемом 0,06 литра позволяет вам наслаждаться свежеприготовленным напитком без лишнего ожидания. Длина сетевого шнура 0,75 метра делает установку устройства более гибкой и удобной. Капельная кофеварка BQ — это надежный помощник для всех любителей кофе, который обеспечивает качественное приготовление напитка и добавляет комфорт в повседневные ритуалы.
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