Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719576
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съемный поддон для сбора масла/жира, лопатка для чистки, руководство по эксплуатации
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Поддон для жира и сока
да
Индикаторы
индикация включения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х37х19
Вес, кг.
3.66
Описание товара Электрический гриль BQ GR3007 Чёрный-Стальной
Электрогриль BQ GR3007 - это идеальное решение для любителей вкусной и здоровой пищи. Этот многофункциональный прибор объединяет в себе возможности контактного гриля, барбекю и духовки, предлагая вам максимум удобства и гибкости при приготовлении блюд.
Одним из главных преимуществ этого электрогриля является антипригарное покрытие Non-Stick PRO, которое предотвращает пригорание продуктов и значительно облегчает процесс очистки. Вам больше не нужно беспокоиться о сложной мойке после готовки!
Электрогриль оснащен функцией регулировки температуры в диапазоне от 40 до 235°C. Это позволяет вам точно подбирать оптимальную температуру для каждого блюда, будь то нежные овощи или сочные стейки. Встроенный индикатор питания и нагрева наглядно покажет, когда прибор готов к использованию.
Для удобства использования электрогриль оснащен съемным поддоном для жира, который собирает излишки масла и сока во время приготовления, делая блюда менее калорийными и более полезными. Продуманная конструкция с теплоизолированной ручкой и замком блокировки гриля обеспечивает безопасность и комфорт во время эксплуатации.
съемный поддон для сбора масла/жира, лопатка для чистки, руководство по эксплуатации
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Поддон для жира и сока
да
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Индикаторы
индикация включения
Страна производитель
Китай
Описание
Электрогриль BQ GR3007 - это идеальное решение для любителей вкусной и здоровой пищи. Этот многофункциональный прибор объединяет в себе возможности контактного гриля, барбекю и духовки, предлагая вам максимум удобства и гибкости при приготовлении блюд.
Одним из главных преимуществ этого электрогриля является антипригарное покрытие Non-Stick PRO, которое предотвращает пригорание продуктов и значительно облегчает процесс очистки. Вам больше не нужно беспокоиться о сложной мойке после готовки!
Электрогриль оснащен функцией регулировки температуры в диапазоне от 40 до 235°C. Это позволяет вам точно подбирать оптимальную температуру для каждого блюда, будь то нежные овощи или сочные стейки. Встроенный индикатор питания и нагрева наглядно покажет, когда прибор готов к использованию.
Для удобства использования электрогриль оснащен съемным поддоном для жира, который собирает излишки масла и сока во время приготовления, делая блюда менее калорийными и более полезными. Продуманная конструкция с теплоизолированной ручкой и замком блокировки гриля обеспечивает безопасность и комфорт во время эксплуатации.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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