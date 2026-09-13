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Электрический гриль BQ GR3007 Чёрный-Стальной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрический гриль BQ GR3007 Чёрный-Стальной

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Электрический гриль BQ GR3007 Чёрный-Стальной - фото 1
Электрический гриль BQ GR3007 Чёрный-Стальной - фото 2
Электрический гриль BQ GR3007 Чёрный-Стальной - фото 3
Электрический гриль BQ GR3007 Чёрный-Стальной - фото 4
Электрический гриль BQ GR3007 Чёрный-Стальной - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Нагревательный элемент
закрытый
  • Электрический гриль BQ GR3007 Чёрный-Стальной - фото 1
  • Электрический гриль BQ GR3007 Чёрный-Стальной - фото 2
  • Электрический гриль BQ GR3007 Чёрный-Стальной - фото 3
  • Электрический гриль BQ GR3007 Чёрный-Стальной - фото 4
  • Электрический гриль BQ GR3007 Чёрный-Стальной - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719576
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Комлектация
съемный поддон для сбора масла/жира, лопатка для чистки, руководство по эксплуатации
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Поддон для жира и сока
да
Индикаторы
индикация включения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х37х19
Вес, кг.
3.66

Описание товара Электрический гриль BQ GR3007 Чёрный-Стальной

Электрогриль BQ GR3007 - это идеальное решение для любителей вкусной и здоровой пищи. Этот многофункциональный прибор объединяет в себе возможности контактного гриля, барбекю и духовки, предлагая вам максимум удобства и гибкости при приготовлении блюд. Одним из главных преимуществ этого электрогриля является антипригарное покрытие Non-Stick PRO, которое предотвращает пригорание продуктов и значительно облегчает процесс очистки. Вам больше не нужно беспокоиться о сложной мойке после готовки! Электрогриль оснащен функцией регулировки температуры в диапазоне от 40 до 235°C. Это позволяет вам точно подбирать оптимальную температуру для каждого блюда, будь то нежные овощи или сочные стейки. Встроенный индикатор питания и нагрева наглядно покажет, когда прибор готов к использованию. Для удобства использования электрогриль оснащен съемным поддоном для жира, который собирает излишки масла и сока во время приготовления, делая блюда менее калорийными и более полезными. Продуманная конструкция с теплоизолированной ручкой и замком блокировки гриля обеспечивает безопасность и комфорт во время эксплуатации.

Отзывы о товаре Электрический гриль BQ GR3007 Чёрный-Стальной




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип устройства
гриль
Материал корпуса
металл
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Комлектация
съемный поддон для сбора масла/жира, лопатка для чистки, руководство по эксплуатации
Регулировка температуры
ручная
Открытие на 180° / положение барбекю
Да
Антипригарное покрытие
да
Нагревательный элемент
закрытый
Поддон для жира и сока
да
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Индикаторы
индикация включения
Страна производитель
Китай
Описание
Электрогриль BQ GR3007 - это идеальное решение для любителей вкусной и здоровой пищи. Этот многофункциональный прибор объединяет в себе возможности контактного гриля, барбекю и духовки, предлагая вам максимум удобства и гибкости при приготовлении блюд. Одним из главных преимуществ этого электрогриля является антипригарное покрытие Non-Stick PRO, которое предотвращает пригорание продуктов и значительно облегчает процесс очистки. Вам больше не нужно беспокоиться о сложной мойке после готовки! Электрогриль оснащен функцией регулировки температуры в диапазоне от 40 до 235°C. Это позволяет вам точно подбирать оптимальную температуру для каждого блюда, будь то нежные овощи или сочные стейки. Встроенный индикатор питания и нагрева наглядно покажет, когда прибор готов к использованию. Для удобства использования электрогриль оснащен съемным поддоном для жира, который собирает излишки масла и сока во время приготовления, делая блюда менее калорийными и более полезными. Продуманная конструкция с теплоизолированной ручкой и замком блокировки гриля обеспечивает безопасность и комфорт во время эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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