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Сушилка для обуви электрическая Daswerk, SD5, 15 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для обуви электрическая Daswerk, SD5, 15 Вт

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Сушилка для обуви электрическая Daswerk, SD5, 15 Вт - фото 1
Сушилка для обуви электрическая Daswerk, SD5, 15 Вт - фото 2
Сушилка для обуви электрическая Daswerk, SD5, 15 Вт - фото 3
Сушилка для обуви электрическая Daswerk, SD5, 15 Вт - фото 4
Сушилка для обуви электрическая Daswerk, SD5, 15 Вт - фото 5
Сушилка для обуви электрическая Daswerk, SD5, 15 Вт - фото 6
Сушилка для обуви электрическая Daswerk, SD5, 15 Вт - фото 7
Сушилка для обуви электрическая Daswerk, SD5, 15 Вт - фото 8
Сушилка для обуви электрическая Daswerk, SD5, 15 Вт - фото 9
Сушилка для обуви электрическая Daswerk, SD5, 15 Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Сушилка для обуви электрическая Daswerk, SD5, 15 Вт - фото 1
  • Сушилка для обуви электрическая Daswerk, SD5, 15 Вт - фото 2
  • Сушилка для обуви электрическая Daswerk, SD5, 15 Вт - фото 3
  • Сушилка для обуви электрическая Daswerk, SD5, 15 Вт - фото 4
  • Сушилка для обуви электрическая Daswerk, SD5, 15 Вт - фото 5
  • Сушилка для обуви электрическая Daswerk, SD5, 15 Вт - фото 6
  • Сушилка для обуви электрическая Daswerk, SD5, 15 Вт - фото 7
  • Сушилка для обуви электрическая Daswerk, SD5, 15 Вт - фото 8
  • Сушилка для обуви электрическая Daswerk, SD5, 15 Вт - фото 9
  • Сушилка для обуви электрическая Daswerk, SD5, 15 Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719493
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Характеристики

Бренд
DASWERK
Размеры в упаковке, см
22х22х13
Вес, г.
260

Описание товара Сушилка для обуви электрическая Daswerk, SD5, 15 Вт

Сушилка для обуви DASWERK – идеальное решение для ухода за вашими вещами. Эта электрическая сушилка для обуви мощностью 15 Вт эффективно устраняет неприятные запахи и дезинфицирует обувь. Универсальная электросушилка бережно сушит обувь, не деформируя её, благодаря оптимальной температуре нагрева 60-70 °C и плавному процессу. Технология PTC обеспечивает равномерное распределение тепла внутри обуви, а форма сушилки, имитирующая стопу, позволяет осушить даже самые труднодоступные места.

Отзывы о товаре Сушилка для обуви электрическая Daswerk, SD5, 15 Вт




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DASWERK
Описание
Сушилка для обуви DASWERK – идеальное решение для ухода за вашими вещами. Эта электрическая сушилка для обуви мощностью 15 Вт эффективно устраняет неприятные запахи и дезинфицирует обувь. Универсальная электросушилка бережно сушит обувь, не деформируя её, благодаря оптимальной температуре нагрева 60-70 °C и плавному процессу. Технология PTC обеспечивает равномерное распределение тепла внутри обуви, а форма сушилки, имитирующая стопу, позволяет осушить даже самые труднодоступные места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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