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Сушилка для рук Puff 8815 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сушилка для рук Puff 8815 белый

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Сушилка для рук Puff 8815 белый - фото 1
Сушилка для рук Puff 8815 белый - фото 2
Сушилка для рук Puff 8815 белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для рук
  • Сушилка для рук Puff 8815 белый - фото 1
  • Сушилка для рук Puff 8815 белый - фото 2
  • Сушилка для рук Puff 8815 белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414808
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Характеристики

Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х14
Вес, кг.
1.5

Описание товара Сушилка для рук Puff 8815 белый

Сушилка для рук Puff 8815 изготовлена из ударопрочного ABS пластика и имеет мощность 1КВт. Инновационный двигатель разгоняет воздушный поток до скорости 95м/с, при температуре поступающего воздуха 40-50 градусов время сушки рук составляет всего 5-7 секунд. Автоматическая система включения/выключения устройства исключает касание корпуса вымытыми руками для включения устройства достаточно поднести руки к воздуховыпускному отверстию в нижней части корпуса.

Отзывы о товаре Сушилка для рук Puff 8815 белый




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Характеристики
Бренд
Puff
Тип товара
Сушилка для рук
Страна производитель
Китай
Описание
Сушилка для рук Puff 8815 изготовлена из ударопрочного ABS пластика и имеет мощность 1КВт. Инновационный двигатель разгоняет воздушный поток до скорости 95м/с, при температуре поступающего воздуха 40-50 градусов время сушки рук составляет всего 5-7 секунд. Автоматическая система включения/выключения устройства исключает касание корпуса вымытыми руками для включения устройства достаточно поднести руки к воздуховыпускному отверстию в нижней части корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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