Twenty One Pilots - Blurryface (coloured) (0075678595318) виниловая пластинка
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Описание товара Twenty One Pilots - Blurryface (coloured) (0075678595318) виниловая пластинка
Blurryface — второй официальный студийный альбом группы Twenty One Pilots, выпущенный в 2015 году. Альбом получил платиновый статус в США, Великобритании, Канаде и других странах. Лимитированное издание на цветном виниле. Над Blurryface, последовавшим за их очень успешным дебютным альбомом Vessel, группа работала с известными продюсерами Майком Элизондо, Майком Кросси, Тимом Андерсоном и Рики Ридом, чтобы создать динамичную и разнообразную коллекцию песен. Два сингла с этого альбома, «Stressed Out» и «Ride» попали в пятёрку лучших синглов Billboard Hot 100. В Соединённых Штатах альбом был продан тиражом более 1,5 млн копий по состоянию на апрель 2017 года. В 2017 году за песню «Stressed Out» коллектив получил «Грэмми» в номинации «Лучший поп-дуэт». Альбом был сертифицирован как платиновый в США, Канаде, Польше, Новой Зеландии и Великобритании. В 2018 году Blurryface стал первым альбомом в истории, каждый из 14 треков которого получил золотую сертификацию от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA).
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