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Rednex - Greatest Hits & Remixes (0194111005976) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rednex - Greatest Hits & Remixes (0194111005976) виниловая пластинка

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Rednex - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111005976) виниловая пластинка - фото 1
Rednex - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111005976) виниловая пластинка - фото 2
Rednex - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111005976) виниловая пластинка - фото 3
Rednex - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111005976) виниловая пластинка - фото 4
Rednex - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111005976) виниловая пластинка - фото 5
Rednex - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111005976) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rednex
Альбом (сингл)
Greatest Hits & Remixes
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rednex - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111005976) виниловая пластинка - фото 1
  • Rednex - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111005976) виниловая пластинка - фото 2
  • Rednex - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111005976) виниловая пластинка - фото 3
  • Rednex - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111005976) виниловая пластинка - фото 4
  • Rednex - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111005976) виниловая пластинка - фото 5
  • Rednex - Greatest Hits &amp; Remixes (0194111005976) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719421
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rednex - Greatest Hits & Remixes (0194111005976) виниловая пластинка
2 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111005976]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rednex
Альбом (сингл)
Greatest Hits & Remixes
Жанр
Диско
Трек-лист
Cotton Eye Joe (Radio Edit), The Spirit Of The Hawk (F.A.F. Radio Mix), Old Pop In An Oak (Radio Edit), Riding Alone (Radio Edit), Hittin' The Hay (Radio Edit), The Way I Mate (Radio Edit), Wish You Were Here (Radio Edit), Wild 'N Free (Radio Edit), The Chase (Single Edit), Manly Man (Single Version), Devil's On The Loose (Radio Edit), The End (Radio Edit), Rolling Home (Radio Edit), Hold Me For A While (Radio Edit)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Greatest Hits & Remixes
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rednex - Greatest Hits & Remixes (0194111005976) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cotton Eye Joe (Radio Edit), The Spirit Of The Hawk (F.A.F. Radio Mix), Old Pop In An Oak (Radio Edit), Riding Alone (Radio Edit), Hittin' The Hay (Radio Edit), The Way I Mate (Radio Edit), Wish You Were Here (Radio Edit), Wild 'N Free (Radio Edit), The Chase (Single Edit), Manly Man (Single Version), Devil's On The Loose (Radio Edit), The End (Radio Edit), Rolling Home (Radio Edit), Hold Me For A While (Radio Edit)

Отзывы о товаре Rednex - Greatest Hits & Remixes (0194111005976) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111005976]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rednex
Альбом (сингл)
Greatest Hits & Remixes
Жанр
Диско
Трек-лист
Cotton Eye Joe (Radio Edit), The Spirit Of The Hawk (F.A.F. Radio Mix), Old Pop In An Oak (Radio Edit), Riding Alone (Radio Edit), Hittin' The Hay (Radio Edit), The Way I Mate (Radio Edit), Wish You Were Here (Radio Edit), Wild 'N Free (Radio Edit), The Chase (Single Edit), Manly Man (Single Version), Devil's On The Loose (Radio Edit), The End (Radio Edit), Rolling Home (Radio Edit), Hold Me For A While (Radio Edit)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Greatest Hits & Remixes
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cotton Eye Joe (Radio Edit), The Spirit Of The Hawk (F.A.F. Radio Mix), Old Pop In An Oak (Radio Edit), Riding Alone (Radio Edit), Hittin' The Hay (Radio Edit), The Way I Mate (Radio Edit), Wish You Were Here (Radio Edit), Wild 'N Free (Radio Edit), The Chase (Single Edit), Manly Man (Single Version), Devil's On The Loose (Radio Edit), The End (Radio Edit), Rolling Home (Radio Edit), Hold Me For A While (Radio Edit)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rednex - Greatest Hits & Remixes (0194111005976) виниловая пластинка - стоимость товара 2380 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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