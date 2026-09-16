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OST - Beetlejuice Beetlejuice (Danny Elfman) (coloured) (0850068977666) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Beetlejuice Beetlejuice (Danny Elfman) (coloured) (0850068977666) виниловая пластинка

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OST - Beetlejuice Beetlejuice (Danny Elfman) (coloured) (0850068977666) виниловая пластинка - фото 1
OST - Beetlejuice Beetlejuice (Danny Elfman) (coloured) (0850068977666) виниловая пластинка - фото 2
OST - Beetlejuice Beetlejuice (Danny Elfman) (coloured) (0850068977666) виниловая пластинка - фото 3
OST - Beetlejuice Beetlejuice (Danny Elfman) (coloured) (0850068977666) виниловая пластинка - фото 4
OST - Beetlejuice Beetlejuice (Danny Elfman) (coloured) (0850068977666) виниловая пластинка - фото 5
OST - Beetlejuice Beetlejuice (Danny Elfman) (coloured) (0850068977666) виниловая пластинка - фото 6
OST - Beetlejuice Beetlejuice (Danny Elfman) (coloured) (0850068977666) виниловая пластинка - фото 7
OST - Beetlejuice Beetlejuice (Danny Elfman) (coloured) (0850068977666) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Beetlejuice Beetlejuice
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Beetlejuice Beetlejuice (Danny Elfman) (coloured) (0850068977666) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Beetlejuice Beetlejuice (Danny Elfman) (coloured) (0850068977666) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Beetlejuice Beetlejuice (Danny Elfman) (coloured) (0850068977666) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Beetlejuice Beetlejuice (Danny Elfman) (coloured) (0850068977666) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Beetlejuice Beetlejuice (Danny Elfman) (coloured) (0850068977666) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Beetlejuice Beetlejuice (Danny Elfman) (coloured) (0850068977666) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Beetlejuice Beetlejuice (Danny Elfman) (coloured) (0850068977666) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Beetlejuice Beetlejuice (Danny Elfman) (coloured) (0850068977666) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719400
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Beetlejuice Beetlejuice (Danny Elfman) (coloured) (0850068977666) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850068977666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Beetlejuice Beetlejuice
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title Theme (from "Beetlejuice Beetlejuice"), Ghost Host, Plane Crash, Boo, Going to Beetlejuice, Day-O (from "Beetlejuice Beetlejuice"), Ghost That Matters, Ex-Wife's Back, Gallery Performance, Obituary, The Attic, In the Model, Ghost Story, Snake Ceremony, Beetlejuice Returns, You Agreed To Swap Lives, Saturn, Out of Luck, Delia Calls Beetlejuice, Selfies Gone Wrong, Dolores Interrupts, Beetlejuice Balloons, Delia Departs, What's That?, End Titles (from "Beetlejuice Beetlejuice"), Waiting
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Beetlejuice Beetlejuice (Danny Elfman) (coloured) (0850068977666) виниловая пластинка

Альбом «Beetlejuice (Original Motion Picture Soundtrack)» Дэнни Эльфмана. Это саундтрек к фильму «Beetlejuice» 1988 года режиссёра Тима Бёртона. В альбом вошли музыкальная композиция Эльфмана и две оригинальные записи в исполнении Гарри Белафонте.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Beetlejuice Beetlejuice (Danny Elfman) (coloured) (0850068977666) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850068977666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Beetlejuice Beetlejuice
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title Theme (from "Beetlejuice Beetlejuice"), Ghost Host, Plane Crash, Boo, Going to Beetlejuice, Day-O (from "Beetlejuice Beetlejuice"), Ghost That Matters, Ex-Wife's Back, Gallery Performance, Obituary, The Attic, In the Model, Ghost Story, Snake Ceremony, Beetlejuice Returns, You Agreed To Swap Lives, Saturn, Out of Luck, Delia Calls Beetlejuice, Selfies Gone Wrong, Dolores Interrupts, Beetlejuice Balloons, Delia Departs, What's That?, End Titles (from "Beetlejuice Beetlejuice"), Waiting
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом «Beetlejuice (Original Motion Picture Soundtrack)» Дэнни Эльфмана. Это саундтрек к фильму «Beetlejuice» 1988 года режиссёра Тима Бёртона. В альбом вошли музыкальная композиция Эльфмана и две оригинальные записи в исполнении Гарри Белафонте.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Beetlejuice Beetlejuice (Danny Elfman) (coloured) (0850068977666) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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