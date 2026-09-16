Maribou State - Kingdoms In Colour (5054429134179) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Maribou State - Kingdoms In Colour (5054429134179) виниловая пластинка
Maribou State анонсируют свой новый альбом «Kingdoms In Colour», который выйдет на лейбле Counter Records, дочерней компании Ninja Tune. Это их первая запись с момента дебютного альбома 2015 года «Portraits». Группа Maribou State, основанная в 2011 году как проект Криса Дэвидса и Лиама Айвори, выпустила серию мини-альбомов и синглов, прежде чем дебютный альбом «Portraits» вывел их на крупнейшие мировые сцены. Благодаря яркому выступлению на фестивалях Glastonbury, Bestival и Secret Garden Party, а также 32-дневному европейскому турне, два британца быстро завоевали сердца поклонников. Пресса была столь же восторженна, о чём свидетельствуют статьи в The Guardian, iD Magazine и Vogue. На сегодняшний день их альбом собрал более 80 миллионов прослушиваний и стал предметом сравнений с такими артистами, как The xx, James Blake и Mount Kimbie, а также с DJ Koze и Bonobo.
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