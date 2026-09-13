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In This Moment - Mother (coloured) (8719262040663) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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In This Moment - Mother (coloured) (8719262040663) виниловая пластинка

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In This Moment - Mother (coloured) (8719262040663) виниловая пластинка - фото 1
In This Moment - Mother (coloured) (8719262040663) виниловая пластинка - фото 2
In This Moment - Mother (coloured) (8719262040663) виниловая пластинка - фото 3
In This Moment - Mother (coloured) (8719262040663) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
In This Moment
Альбом (сингл)
MOTHER
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • In This Moment - Mother (coloured) (8719262040663) виниловая пластинка - фото 1
  • In This Moment - Mother (coloured) (8719262040663) виниловая пластинка - фото 2
  • In This Moment - Mother (coloured) (8719262040663) виниловая пластинка - фото 3
  • In This Moment - Mother (coloured) (8719262040663) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719366
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040663]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
In This Moment
Альбом (сингл)
MOTHER
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Beginning (Interlude), Fly Like An Eagle, The Red Crusade (Interlude), The In-Between, Legacy, We Will Rock You, Mother, As Above, So Below, Born In Flames, God Is She, Holy Man, Hunting Grounds, Lay Me Down, Into Dust
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара In This Moment - Mother (coloured) (8719262040663) виниловая пластинка

Mother — седьмой студийный альбом американской рок-группы In This Moment, выпущенный в 2020 году. Лимитированное издание на белом 180 г виниле. «Mother» — седьмой альбом американской металкор-группы во главе с певицей Марией Бринк, следующий за «Ritual» 2017 года, который собрал в общей сложности более 220 миллионов прослушиваний. В альбом вошло 13 песен, включая совместную работу с Лиззи Хейл и Тейлор Момсен, а также с Джо Котеллой из Ded. Mother дебютировал под номером 34 в US Billboard 200, разойдясь тиражом 13 600 копий за первую неделю. Первым синглом стал «The In-Between» — стремительный лабиринт звуков, сквозь который Мария Бринк проводит нас своим чарующим вокалом, подкреплённым мощными риффами гитариста Криса Хоуорта. Группа также выпустила культовый клип на эту песню.

Отзывы о товаре In This Moment - Mother (coloured) (8719262040663) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262040663]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
In This Moment
Альбом (сингл)
MOTHER
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Beginning (Interlude), Fly Like An Eagle, The Red Crusade (Interlude), The In-Between, Legacy, We Will Rock You, Mother, As Above, So Below, Born In Flames, God Is She, Holy Man, Hunting Grounds, Lay Me Down, Into Dust
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Mother — седьмой студийный альбом американской рок-группы In This Moment, выпущенный в 2020 году. Лимитированное издание на белом 180 г виниле. «Mother» — седьмой альбом американской металкор-группы во главе с певицей Марией Бринк, следующий за «Ritual» 2017 года, который собрал в общей сложности более 220 миллионов прослушиваний. В альбом вошло 13 песен, включая совместную работу с Лиззи Хейл и Тейлор Момсен, а также с Джо Котеллой из Ded. Mother дебютировал под номером 34 в US Billboard 200, разойдясь тиражом 13 600 копий за первую неделю. Первым синглом стал «The In-Between» — стремительный лабиринт звуков, сквозь который Мария Бринк проводит нас своим чарующим вокалом, подкреплённым мощными риффами гитариста Криса Хоуорта. Группа также выпустила культовый клип на эту песню.
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