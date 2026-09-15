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Matt Carmichael - Marram (coloured) (5060509791651) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Matt Carmichael - Marram (coloured) (5060509791651) виниловая пластинка

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Matt Carmichael - Marram (coloured) (5060509791651) виниловая пластинка - фото 1
Matt Carmichael - Marram (coloured) (5060509791651) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Matt Carmichael
Альбом (сингл)
Marram
Жанр
Acid Jazz
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Matt Carmichael - Marram (coloured) (5060509791651) виниловая пластинка - фото 1
  • Matt Carmichael - Marram (coloured) (5060509791651) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629442
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Matt Carmichael - Marram (coloured) (5060509791651) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509791651]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Matt Carmichael
Альбом (сингл)
Marram
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Matt Carmichael - Marram (coloured) (5060509791651) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Matt Carmichael - Marram (coloured) (5060509791651) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Edition Records
Barcode
[5060509791651]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Matt Carmichael
Альбом (сингл)
Marram
Жанр
Acid Jazz
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Matt Carmichael - Marram (coloured) (5060509791651) виниловая пластинка – стоимость товара 4860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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