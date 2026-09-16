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Ibeyi - Spell 31 (0191404124611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ibeyi - Spell 31 (0191404124611) виниловая пластинка

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Ibeyi - Spell 31 (0191404124611) виниловая пластинка - фото 1
Ibeyi - Spell 31 (0191404124611) виниловая пластинка - фото 2
Ibeyi - Spell 31 (0191404124611) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ibeyi
Альбом (сингл)
Spell 31
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ibeyi - Spell 31 (0191404124611) виниловая пластинка - фото 1
  • Ibeyi - Spell 31 (0191404124611) виниловая пластинка - фото 2
  • Ibeyi - Spell 31 (0191404124611) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719365
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ibeyi - Spell 31 (0191404124611) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0191404124611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ibeyi
Альбом (сингл)
Spell 31
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Sangoma, O Inle, Made Of Gold, Sister 2 Sister, Creature (Perfect), Tears Are Our Medicine, Foreign Country, Lavender & Red Roses, Rise Above, Los Muertos
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ibeyi - Spell 31 (0191404124611) виниловая пластинка

Третий альбом афро-кубинских близнецов Лизы-Каинде и Наоми Диас, которые вместе являются ибейи. Вдохновленный древнеегипетской Книгой мёртвых, этот альбом воспевает их многочисленные способности использовать свою силу для исцеления других. В записи приняли участие Па Салье, Джорджа Смит, BERWYN, Дэйв Окуму, Бен Рид и Оуэн Паллетт, а продюсировал альбом Ричард Рассел.

Отзывы о товаре Ibeyi - Spell 31 (0191404124611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
XL
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL
Barcode
[0191404124611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ibeyi
Альбом (сингл)
Spell 31
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Sangoma, O Inle, Made Of Gold, Sister 2 Sister, Creature (Perfect), Tears Are Our Medicine, Foreign Country, Lavender & Red Roses, Rise Above, Los Muertos
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Третий альбом афро-кубинских близнецов Лизы-Каинде и Наоми Диас, которые вместе являются ибейи. Вдохновленный древнеегипетской Книгой мёртвых, этот альбом воспевает их многочисленные способности использовать свою силу для исцеления других. В записи приняли участие Па Салье, Джорджа Смит, BERWYN, Дэйв Окуму, Бен Рид и Оуэн Паллетт, а продюсировал альбом Ричард Рассел.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ibeyi - Spell 31 (0191404124611) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3440 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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