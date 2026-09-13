Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Helloween - Helloween (coloured) (0727361587819) виниловая пластинка
Предстоящий шестнадцатый студийный альбом немецкой пауэр-метал-группы Helloween, готовящийся к выпуску 18 июня 2021 года. Этот альбом ознаменует собой возвращение в группу Кая Хансена (вокал, гитара) и Михаэля Киске (вокал) после их ухода в 1989 и 1993 году, соответственно. Это также первый альбом за 6 лет с выхода My God-Given Right, вышедшего в 2015 году. Также это первый альбом в истории группы, записанный при участии более чем одного вокалиста; вокальные партии разделили между собой Хансен, Киске и Энди Дерис. Продюсированием альбома занимались Чарли Бауэрфайнд и Деннис Уорд, а материал частично записывался на студии - H.O.M.E. Студии в Гамбурге (где группа начинала в 1984 году). Для записи нового материала, группа использовала в точности ту же микшерную консоль, что и при записи таких знаковых для любого фаната HELLOWEEN альбомов, как «Master Of The Rings», «Time Of The Oath» и «Better Than Raw». Микширование проводилось в студии Valhalla Studios (IRON MAIDEN, DEF LEPPARD, RAMMSTEIN). На новом альбоме HELLOWEEN, легендарные пауэр-металлисты по их словам «вернулись к корням»: запись была полностью аналоговой, а Лёбл играл на ударной установке первого барабанщика HELLOWEEN - покойного Инго Швихтенберга. Эти барабаны звучали на легендарном эпике группы «Keeper Of The Seven Keys».
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