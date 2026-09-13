Fruupp - Future Legends (coloured) (8719262039681) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Fruupp - Future Legends (coloured) (8719262039681) виниловая пластинка
LP — лимитированный тираж 180-граммового красно-белого мраморного винила в разворотном конверте. Тираж всего 750 экземпляров. Fruupp — прогрессивная рок-группа, возникшая в Северной Ирландии, но снискавшая популярность по всему миру. Группа выпустила четыре альбома, а Future Legends — их дебютный. Обложка альбома, первоначально выпущенного в 1973 году, была создана басистом и вокалистом Питером Фаррелли. В начале семидесятых группа отыграла сотни концертов и примерно за два года выпустила четыре потрясающих альбома, уровень продуктивности которых не может себе представить ни одна современная группа. Уникальное сочетание ирландского фолка и арт-рока в исполнении Fruupp, подобно хорошему вину, хорошо выдержало испытание временем. Прилагательные, используемые рецензентами для описания их слуховой продукции, включают в себя: пышный, пасторальный, симфонический, мрачный, эфирный, приглушенный, маниакальный, величественный, мелодичный, захватывающий дух и вычурно-пердящий. Это была группа, которая раздвинула границы музыки того времени, танцуя на диалектическом краю прогрессивного рок-движения начала семидесятых. Future Legends доступен в виде пронумерованного ограниченного издания в 750 экземпляров на красно-белом мраморном виниле.
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Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
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