ABBA - The Album (picture) (0602508379833) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
ABBA
Альбом (сингл)
The Album
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719309
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Характеристики
Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polar Music International A.B.
Barcode
[0602508379833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
ABBA
Альбом (сингл)
The Album
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Eagle, Take A Chance On Me, One Man One Woman, The Name Of The Game, Move On, Hole In Your Soul, Thank You For The Music, I Wonder (Departure), I'm A Marionette
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара ABBA - The Album (picture) (0602508379833) виниловая пластинка
Лимитированный пикчер-диск студийного альбома ABBA «The Album». Альбом напечатан на тяжёлом виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polar Music International A.B.
Barcode
[0602508379833]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
ABBA
Альбом (сингл)
The Album
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Eagle, Take A Chance On Me, One Man One Woman, The Name Of The Game, Move On, Hole In Your Soul, Thank You For The Music, I Wonder (Departure), I'm A Marionette
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лимитированный пикчер-диск студийного альбома ABBA «The Album». Альбом напечатан на тяжёлом виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
ABBA - The Album (picture) (0602508379833) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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