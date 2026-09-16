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Набор для точных работ ЗУБР Универсал-45 (25649) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор для точных работ ЗУБР Универсал-45 (25649)

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Набор для точных работ ЗУБР Универсал-45 (25649)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
45
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719260
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Набор для точных работ ЗУБР Универсал-45 (25649)
1 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
45
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель
Упаковка
пластиковый бокс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х4
Вес, г.
355

Описание товара Набор для точных работ ЗУБР Универсал-45 (25649)

Набор отверток с переставными стержнями предназначен для точных работ. Биты изготовлены на прецизионном оборудовании. Преимущества Отвертка с вращающимся затыльником значительно упрощает работу Двухсторонние переставные стержни изготовлены из высококачественной Cr-V стали Стержни с торцовыми головками Компактный бокс для удобства хранения



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Отзывы о товаре Набор для точных работ ЗУБР Универсал-45 (25649)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
45
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель
Упаковка
пластиковый бокс
Страна производитель
Китай
Описание
Набор отверток с переставными стержнями предназначен для точных работ. Биты изготовлены на прецизионном оборудовании. Преимущества Отвертка с вращающимся затыльником значительно упрощает работу Двухсторонние переставные стержни изготовлены из высококачественной Cr-V стали Стержни с торцовыми головками Компактный бокс для удобства хранения


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор для точных работ ЗУБР Универсал-45 (25649) - купить по цене 1010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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