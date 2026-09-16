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Набор инструментов STAYER Техник, 7 предметов для ремонтных работ (22051-H7) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов STAYER Техник, 7 предметов для ремонтных работ (22051-H7)

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Набор инструментов STAYER Техник, 7 предметов для ремонтных работ (22051-H7) - фото 1
Набор инструментов STAYER Техник, 7 предметов для ремонтных работ (22051-H7) - фото 2
Набор инструментов STAYER Техник, 7 предметов для ремонтных работ (22051-H7) - фото 3
Набор инструментов STAYER Техник, 7 предметов для ремонтных работ (22051-H7) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Количество предметов, шт
7
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
Молоток-гвоздодер; Плоскогубцы; Двусторонняя отвертка (SL 6, PH2); Рулетка; Нож (длина лезвия -18 мм); Тестер напряжения; Кейс
  • Набор инструментов STAYER Техник, 7 предметов для ремонтных работ (22051-H7) - фото 1
  • Набор инструментов STAYER Техник, 7 предметов для ремонтных работ (22051-H7) - фото 2
  • Набор инструментов STAYER Техник, 7 предметов для ремонтных работ (22051-H7) - фото 3
  • Набор инструментов STAYER Техник, 7 предметов для ремонтных работ (22051-H7) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712498
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов STAYER Техник, 7 предметов для ремонтных работ (22051-H7)
1 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Количество предметов, шт
7
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
Молоток-гвоздодер; Плоскогубцы; Двусторонняя отвертка (SL 6, PH2); Рулетка; Нож (длина лезвия -18 мм); Тестер напряжения; Кейс
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
0
Количество отверток, шт
1
Шлицы отверток
PH2
Количество сверл (буров), шт
0
Количество бит, шт
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х5
Вес, кг.
1.4

Описание товара Набор инструментов STAYER Техник, 7 предметов для ремонтных работ (22051-H7)

Набор инструментов STAYER STANDARD ТЕХНИК 22051-H7 включает в себя самые необходимые инструменты, рассчитанные на длительное использование. Инструмент выполнен из качественной стали, собран в комплект с учетом функционала и специфики применения. Подходит для выполнения различных ремонтных работ.



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Теги товара: с отвертками

Отзывы о товаре Набор инструментов STAYER Техник, 7 предметов для ремонтных работ (22051-H7)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Количество предметов, шт
7
Инструменты в комплекте
отвёртка
Комплектация
Молоток-гвоздодер; Плоскогубцы; Двусторонняя отвертка (SL 6, PH2); Рулетка; Нож (длина лезвия -18 мм); Тестер напряжения; Кейс
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
0
Количество отверток, шт
1
Шлицы отверток
PH2
Количество сверл (буров), шт
0
Количество бит, шт
0
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Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов STAYER STANDARD ТЕХНИК 22051-H7 включает в себя самые необходимые инструменты, рассчитанные на длительное использование. Инструмент выполнен из качественной стали, собран в комплект с учетом функционала и специфики применения. Подходит для выполнения различных ремонтных работ.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками


Теги товара: с отвертками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов STAYER Техник, 7 предметов для ремонтных работ (22051-H7) - этот товар вы можете купить по цене 1080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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