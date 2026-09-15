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Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels (15421) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels (15421)

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Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 1
Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор, слесарный набор, универсальный набор
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
ключи гаечные комбинированные
  • Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 1
  • Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649136
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels (15421)
1 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
нет
Область применения
автомобильный набор, слесарный набор, универсальный набор
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
ключи гаечные комбинированные
Упаковка
пластиковый держатель
Количество гаечных ключей, шт
12
Тип гаечных ключей
рожковые/накидные
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
22
Количество имбусовых ключей
нет
Количество имбусового ключа
нет
Количество отверток, шт
нет
Количество сверл, шт
нет
Тип сверл
нет
Мин. диаметр сверла, мм
нет
Макс. диаметр сверла, мм
нет
Количество бит, шт
нет
Тип бит
нет
Шлицы бит
нет
Количество зубил, шт
нет
Посадка бит
нет
Количество торцевых головок, шт
нет
Торцовые головки
нет
Мин. размер торцевых головок, мм
нет
Макс. размер торцевых головок, мм
нет
Посадка головок
нет
Наконечники головок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х22х13
Вес, кг.
1

Описание товара Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels (15421)

Набор комбинированных ключей 6-22 мм, 12шт, CrV, матовый хром STELS 15429 включает в себя большое количество двусторонних гаечных ключей, сочетающих в себе кольцевые и рожковые головки. Каждый инструмент изготовлен из прочной и качественной стали и обработан антикоррозийным составом. Комплект подходит для использования дома, в гараже, мастерской, автосервисе и пр.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels (15421)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
нет
Область применения
автомобильный набор, слесарный набор, универсальный набор
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
ключи гаечные комбинированные
Упаковка
пластиковый держатель
Количество гаечных ключей, шт
12
Тип гаечных ключей
рожковые/накидные
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
22
Количество имбусовых ключей
нет
Развернуть
Количество имбусового ключа
нет
Количество отверток, шт
нет
Количество сверл, шт
нет
Тип сверл
нет
Мин. диаметр сверла, мм
нет
Макс. диаметр сверла, мм
нет
Количество бит, шт
нет
Тип бит
нет
Шлицы бит
нет
Количество зубил, шт
нет
Посадка бит
нет
Количество торцевых головок, шт
нет
Торцовые головки
нет
Мин. размер торцевых головок, мм
нет
Макс. размер торцевых головок, мм
нет
Посадка головок
нет
Наконечники головок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных ключей 6-22 мм, 12шт, CrV, матовый хром STELS 15429 включает в себя большое количество двусторонних гаечных ключей, сочетающих в себе кольцевые и рожковые головки. Каждый инструмент изготовлен из прочной и качественной стали и обработан антикоррозийным составом. Комплект подходит для использования дома, в гараже, мастерской, автосервисе и пр.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей комбинированных 6-22 мм, 12 шт., CrV, матовый хром Stels (15421) - стоимость товара 1080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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