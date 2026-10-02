Набор инструментов Kraftool Expert 26151-H21 (21 предмет)
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%1 130 руб. 1 810 руб.
В наличии
Код товара: 347970
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Загружаем...
1 130 руб. -38%
1 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Имбусовые ключи в комплекте
?
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL)
Торцовые головки
13 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х19х4
Вес, г.
450
Описание товара Набор инструментов Kraftool Expert 26151-H21 (21 предмет)
Реверсная рычажная отвертка KRAFTOOLBIT-LOCK 26151-H21 применяется для крепежных работ. За счет наличия реверсивного механизма можно закручивать и выкручивать болты, не отрывая биты от головки крепежного элемента. Поворотный шарнир используется при изменении положения ручки для эффективной передачи усилия при работе. Отвертка комплектуется адаптером для головок 1/4", торцевыми головками (9 шт) и битами (10 шт).
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Имбусовые ключи в комплекте
?
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL)
Торцовые головки
13 мм
Страна производитель
Китай
Реверсная рычажная отвертка KRAFTOOLBIT-LOCK 26151-H21 применяется для крепежных работ. За счет наличия реверсивного механизма можно закручивать и выкручивать болты, не отрывая биты от головки крепежного элемента. Поворотный шарнир используется при изменении положения ручки для эффективной передачи усилия при работе. Отвертка комплектуется адаптером для головок 1/4", торцевыми головками (9 шт) и битами (10 шт).
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор инструментов Kraftool Expert 26151-H21 (21 предмет) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1130 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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