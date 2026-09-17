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Набор головок TORX STELS 13675, 14 предметов, 1/4, 3/8, 1/2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор головок TORX STELS 13675, 14 предметов, 1/4, 3/8, 1/2

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Набор головок TORX STELS 13675, 14 предметов, 1/4, 3/8, 1/2 - фото 1
Набор головок TORX STELS 13675, 14 предметов, 1/4, 3/8, 1/2 - фото 2
Набор головок TORX STELS 13675, 14 предметов, 1/4, 3/8, 1/2 - фото 3
Набор головок TORX STELS 13675, 14 предметов, 1/4, 3/8, 1/2 - фото 4
Набор головок TORX STELS 13675, 14 предметов, 1/4, 3/8, 1/2 - фото 5
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Набор головок TORX STELS 13675, 14 предметов, 1/4, 3/8, 1/2 - фото 12
Набор головок TORX STELS 13675, 14 предметов, 1/4, 3/8, 1/2 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
14
Инструменты в комплекте
торцевая головка
Комплектация
Головки торцевые 1/4: Е 4, 5, 6, 7, 8 мм - 5 штГоловки торцевые 3/8: Е 10, 11, 12, 14, 16 мм - 5 штГоловки торцевые 1/2: Е 18, 20, 22, 24 мм - 4 шт
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  • Набор головок TORX STELS 13675, 14 предметов, 1/4, 3/8, 1/2 - фото 8
  • Набор головок TORX STELS 13675, 14 предметов, 1/4, 3/8, 1/2 - фото 9
  • Набор головок TORX STELS 13675, 14 предметов, 1/4, 3/8, 1/2 - фото 10
  • Набор головок TORX STELS 13675, 14 предметов, 1/4, 3/8, 1/2 - фото 11
  • Набор головок TORX STELS 13675, 14 предметов, 1/4, 3/8, 1/2 - фото 12
  • Набор головок TORX STELS 13675, 14 предметов, 1/4, 3/8, 1/2 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749162
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор головок TORX STELS 13675, 14 предметов, 1/4, 3/8, 1/2
1 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
14
Инструменты в комплекте
торцевая головка
Комплектация
Головки торцевые 1/4: Е 4, 5, 6, 7, 8 мм - 5 штГоловки торцевые 3/8: Е 10, 11, 12, 14, 16 мм - 5 штГоловки торцевые 1/2: Е 18, 20, 22, 24 мм - 4 шт
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
14
Количество бит, шт
14
Количество торцевых головок, шт
14
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Посадка головок
1/2 дюйма, 3/8 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
Torx
Наконечники головок со вставками
Torx
Страна производитель
Тайвань
Вес, г.
5

Описание товара Набор головок TORX STELS 13675, 14 предметов, 1/4, 3/8, 1/2

Набор головок TORX Stels 13675 с посадочным размером 1/2, 1/4 и 3/8 дюйма включает 14 предметов для работы с крепежными элементами с E-профилем. Он подходит как для бытового использования в гараже, так и для профессионального на СТО и в ремонтных мастерских.

Преимущества

  • Легкость и прочность — торцевые головки изготовлены из высококачественной стали хромованадиевой группы.
  • Деформационная стойкость — профили головок отличаются увеличенной твердостью и выдерживают высокие нагрузки.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе.
  • Подтвержденное качество — на головки с присоединительным квадратом 1/2 дюйма распространяется пожизненная гарантия от производителя.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор головок TORX STELS 13675, 14 предметов, 1/4, 3/8, 1/2




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STELS
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
14
Инструменты в комплекте
торцевая головка
Комплектация
Головки торцевые 1/4: Е 4, 5, 6, 7, 8 мм - 5 штГоловки торцевые 3/8: Е 10, 11, 12, 14, 16 мм - 5 штГоловки торцевые 1/2: Е 18, 20, 22, 24 мм - 4 шт
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
14
Количество бит, шт
14
Количество торцевых головок, шт
14
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Посадка головок
1/2 дюйма, 3/8 дюйма, 1/4 дюйма
Развернуть
Наконечники головок
Torx
Наконечники головок со вставками
Torx
Страна производитель
Тайвань
Описание

Набор головок TORX Stels 13675 с посадочным размером 1/2, 1/4 и 3/8 дюйма включает 14 предметов для работы с крепежными элементами с E-профилем. Он подходит как для бытового использования в гараже, так и для профессионального на СТО и в ремонтных мастерских.

Преимущества

  • Легкость и прочность — торцевые головки изготовлены из высококачественной стали хромованадиевой группы.
  • Деформационная стойкость — профили головок отличаются увеличенной твердостью и выдерживают высокие нагрузки.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе.
  • Подтвержденное качество — на головки с присоединительным квадратом 1/2 дюйма распространяется пожизненная гарантия от производителя.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор головок TORX STELS 13675, 14 предметов, 1/4, 3/8, 1/2 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1080 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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