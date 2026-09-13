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Аэрогриль GARLYN AG-500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль GARLYN AG-500

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Аэрогриль GARLYN AG-500 - фото 1
Аэрогриль GARLYN AG-500 - фото 2
Аэрогриль GARLYN AG-500 - фото 3
Аэрогриль GARLYN AG-500 - фото 4
Аэрогриль GARLYN AG-500 - фото 5
Аэрогриль GARLYN AG-500 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
чаша; решётка с антипригарным покрытием; руководство пользователя; краткая инструкция пользователя
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль GARLYN AG-500 - фото 1
  • Аэрогриль GARLYN AG-500 - фото 2
  • Аэрогриль GARLYN AG-500 - фото 3
  • Аэрогриль GARLYN AG-500 - фото 4
  • Аэрогриль GARLYN AG-500 - фото 5
  • Аэрогриль GARLYN AG-500 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719095
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
чаша; решётка с антипригарным покрытием; руководство пользователя; краткая инструкция пользователя
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
298 х 359 х 333 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х41х36
Вес, кг.
6

Описание товара Аэрогриль GARLYN AG-500

Вкусно, быстро, без масла 8 автоматических программ Чаша 6 л для всей семьи Сенсорная панель управления



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль GARLYN AG-500




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Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
чаша; решётка с антипригарным покрытием; руководство пользователя; краткая инструкция пользователя
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
298 х 359 х 333 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Вкусно, быстро, без масла 8 автоматических программ Чаша 6 л для всей семьи Сенсорная панель управления


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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