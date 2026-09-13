Видеокарта Afox GT730 2GB DDR3 (AF730-2048D3L5)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Afox GT730 2GB DDR3 (AF730-2048D3L5)
Видеокарта AFOX с графическим процессором GeForce GT 730 – это надежное решение для пользователей, которые ищут баланс между производительностью и доступностью. Произведённая в Китае, эта видеокарта оснащена новейшими технологиями от NVIDIA и предназначена для установки в системы с интерфейсом PCI-E 2.0. Благодаря поддержке до трех мониторов и максимальному разрешению 2560x1600, она обеспечивает широкие возможности для мультимедийных задач и работы с несколькими дисплеями одновременно. Особенность этой модели – низкопрофильный дизайн (Low Profile), который позволяет устанавливать видеокарту в компактные корпуса, что делает её идеальной для использования в малогабаритных системах или медиацентрах. Объем видеопамяти составляет 2 Гб GDDR3, что в сочетании с частотой видеопамяти 1333 МГц и разрядностью шины памяти 64 bit, обеспечивает достойную производительность для повседневных задач и работы с мультимедиа. Активная система охлаждения гарантирует стабильную работу и долговечность видеокарты, поддерживая оптимальную температуру даже при длительных нагрузках. Графический процессор с частотой 900 МГц и построенный по 28-нм техпроцессу, обеспечивает плавную работу и хорошую энергоэффективность. Видеокарта AFOX на базе GeForce GT 730 – это прекрасный выбор для тех, кто ищет качество и надежность от известного производителя, не переплачивая за избыточную производительность.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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