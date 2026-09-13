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Видеокарта Afox GT730 2GB DDR3 (AF730-2048D3L5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Afox GT730 2GB DDR3 (AF730-2048D3L5)

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Видеокарта Afox GT730 2GB DDR3 (AF730-2048D3L5) - фото 1
Видеокарта Afox GT730 2GB DDR3 (AF730-2048D3L5) - фото 2
Видеокарта Afox GT730 2GB DDR3 (AF730-2048D3L5) - фото 3
Видеокарта Afox GT730 2GB DDR3 (AF730-2048D3L5) - фото 4
Видеокарта Afox GT730 2GB DDR3 (AF730-2048D3L5) - фото 5
Видеокарта Afox GT730 2GB DDR3 (AF730-2048D3L5) - фото 6
Видеокарта Afox GT730 2GB DDR3 (AF730-2048D3L5) - фото 7
Видеокарта Afox GT730 2GB DDR3 (AF730-2048D3L5) - фото 8
Видеокарта Afox GT730 2GB DDR3 (AF730-2048D3L5) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
900
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
150
  • Видеокарта Afox GT730 2GB DDR3 (AF730-2048D3L5) - фото 1
  • Видеокарта Afox GT730 2GB DDR3 (AF730-2048D3L5) - фото 2
  • Видеокарта Afox GT730 2GB DDR3 (AF730-2048D3L5) - фото 3
  • Видеокарта Afox GT730 2GB DDR3 (AF730-2048D3L5) - фото 4
  • Видеокарта Afox GT730 2GB DDR3 (AF730-2048D3L5) - фото 5
  • Видеокарта Afox GT730 2GB DDR3 (AF730-2048D3L5) - фото 6
  • Видеокарта Afox GT730 2GB DDR3 (AF730-2048D3L5) - фото 7
  • Видеокарта Afox GT730 2GB DDR3 (AF730-2048D3L5) - фото 8
  • Видеокарта Afox GT730 2GB DDR3 (AF730-2048D3L5) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719037
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
900
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
150
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х46х28
Вес, кг.
10.08

Описание товара Видеокарта Afox GT730 2GB DDR3 (AF730-2048D3L5)

Видеокарта AFOX с графическим процессором GeForce GT 730 – это надежное решение для пользователей, которые ищут баланс между производительностью и доступностью. Произведённая в Китае, эта видеокарта оснащена новейшими технологиями от NVIDIA и предназначена для установки в системы с интерфейсом PCI-E 2.0. Благодаря поддержке до трех мониторов и максимальному разрешению 2560x1600, она обеспечивает широкие возможности для мультимедийных задач и работы с несколькими дисплеями одновременно. Особенность этой модели – низкопрофильный дизайн (Low Profile), который позволяет устанавливать видеокарту в компактные корпуса, что делает её идеальной для использования в малогабаритных системах или медиацентрах. Объем видеопамяти составляет 2 Гб GDDR3, что в сочетании с частотой видеопамяти 1333 МГц и разрядностью шины памяти 64 bit, обеспечивает достойную производительность для повседневных задач и работы с мультимедиа. Активная система охлаждения гарантирует стабильную работу и долговечность видеокарты, поддерживая оптимальную температуру даже при длительных нагрузках. Графический процессор с частотой 900 МГц и построенный по 28-нм техпроцессу, обеспечивает плавную работу и хорошую энергоэффективность. Видеокарта AFOX на базе GeForce GT 730 – это прекрасный выбор для тех, кто ищет качество и надежность от известного производителя, не переплачивая за избыточную производительность.

Отзывы о товаре Видеокарта Afox GT730 2GB DDR3 (AF730-2048D3L5)




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
900
Частота видеопамяти
1333
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
150
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта AFOX с графическим процессором GeForce GT 730 – это надежное решение для пользователей, которые ищут баланс между производительностью и доступностью. Произведённая в Китае, эта видеокарта оснащена новейшими технологиями от NVIDIA и предназначена для установки в системы с интерфейсом PCI-E 2.0. Благодаря поддержке до трех мониторов и максимальному разрешению 2560x1600, она обеспечивает широкие возможности для мультимедийных задач и работы с несколькими дисплеями одновременно. Особенность этой модели – низкопрофильный дизайн (Low Profile), который позволяет устанавливать видеокарту в компактные корпуса, что делает её идеальной для использования в малогабаритных системах или медиацентрах. Объем видеопамяти составляет 2 Гб GDDR3, что в сочетании с частотой видеопамяти 1333 МГц и разрядностью шины памяти 64 bit, обеспечивает достойную производительность для повседневных задач и работы с мультимедиа. Активная система охлаждения гарантирует стабильную работу и долговечность видеокарты, поддерживая оптимальную температуру даже при длительных нагрузках. Графический процессор с частотой 900 МГц и построенный по 28-нм техпроцессу, обеспечивает плавную работу и хорошую энергоэффективность. Видеокарта AFOX на базе GeForce GT 730 – это прекрасный выбор для тех, кто ищет качество и надежность от известного производителя, не переплачивая за избыточную производительность.
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