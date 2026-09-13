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Блок питания Ocypus Beta P400 (Beta-P400-N1HDBK024X-EU) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Ocypus Beta P400 (Beta-P400-N1HDBK024X-EU)

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Блок питания Ocypus Beta P400 (Beta-P400-N1HDBK024X-EU) - фото 1
Блок питания Ocypus Beta P400 (Beta-P400-N1HDBK024X-EU) - фото 2
Блок питания Ocypus Beta P400 (Beta-P400-N1HDBK024X-EU) - фото 3
Блок питания Ocypus Beta P400 (Beta-P400-N1HDBK024X-EU) - фото 4
Блок питания Ocypus Beta P400 (Beta-P400-N1HDBK024X-EU) - фото 5
Блок питания Ocypus Beta P400 (Beta-P400-N1HDBK024X-EU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания Ocypus Beta P400 (Beta-P400-N1HDBK024X-EU) - фото 1
  • Блок питания Ocypus Beta P400 (Beta-P400-N1HDBK024X-EU) - фото 2
  • Блок питания Ocypus Beta P400 (Beta-P400-N1HDBK024X-EU) - фото 3
  • Блок питания Ocypus Beta P400 (Beta-P400-N1HDBK024X-EU) - фото 4
  • Блок питания Ocypus Beta P400 (Beta-P400-N1HDBK024X-EU) - фото 5
  • Блок питания Ocypus Beta P400 (Beta-P400-N1HDBK024X-EU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719025
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х55х22
Вес, кг.
17.2

Описание товара Блок питания Ocypus Beta P400 (Beta-P400-N1HDBK024X-EU)

**Блок питания PSU Ocypus Beta P400 [P400-ND] 400W** Блок питания Ocypus Beta P400 — это надёжное и эффективное решение для вашего компьютера. С мощностью 400 Вт он обеспечит стабильное питание всех компонентов системы. **Основные характеристики:** * Мощность: 400 Вт. * Технология APFC (активный корректор коэффициента мощности) для более эффективного использования электроэнергии. * Использование высококачественных конденсаторов TW для надёжности и долговечности. **Преимущества:** * Стабильность и надёжность в работе. * Эффективное использование электроэнергии благодаря технологии APFC. * Высокое качество компонентов, что гарантирует долгий срок службы. Блок питания PSU Ocypus Beta P400 станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и надёжность. Он обеспечит стабильную работу вашей системы и защитит компоненты от возможных сбоев в питании.



Теги товара: 400W, 2 x 4+4-pin, ATX

Отзывы о товаре Блок питания Ocypus Beta P400 (Beta-P400-N1HDBK024X-EU)




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
400
Сертификат 80 PLUS
нет
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Описание
**Блок питания PSU Ocypus Beta P400 [P400-ND] 400W** Блок питания Ocypus Beta P400 — это надёжное и эффективное решение для вашего компьютера. С мощностью 400 Вт он обеспечит стабильное питание всех компонентов системы. **Основные характеристики:** * Мощность: 400 Вт. * Технология APFC (активный корректор коэффициента мощности) для более эффективного использования электроэнергии. * Использование высококачественных конденсаторов TW для надёжности и долговечности. **Преимущества:** * Стабильность и надёжность в работе. * Эффективное использование электроэнергии благодаря технологии APFC. * Высокое качество компонентов, что гарантирует долгий срок службы. Блок питания PSU Ocypus Beta P400 станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и надёжность. Он обеспечит стабильную работу вашей системы и защитит компоненты от возможных сбоев в питании.


Теги товара: 400W, 2 x 4+4-pin, ATX
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Отзывы


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