Блок питания Ocypus Beta P400 (Beta-P400-N1HDBK024X-EU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания Ocypus Beta P400 (Beta-P400-N1HDBK024X-EU)
**Блок питания PSU Ocypus Beta P400 [P400-ND] 400W** Блок питания Ocypus Beta P400 — это надёжное и эффективное решение для вашего компьютера. С мощностью 400 Вт он обеспечит стабильное питание всех компонентов системы. **Основные характеристики:** * Мощность: 400 Вт. * Технология APFC (активный корректор коэффициента мощности) для более эффективного использования электроэнергии. * Использование высококачественных конденсаторов TW для надёжности и долговечности. **Преимущества:** * Стабильность и надёжность в работе. * Эффективное использование электроэнергии благодаря технологии APFC. * Высокое качество компонентов, что гарантирует долгий срок службы. Блок питания PSU Ocypus Beta P400 станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и надёжность. Он обеспечит стабильную работу вашей системы и защитит компоненты от возможных сбоев в питании.
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Теги товара: 400W, 2 x 4+4-pin, ATX
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Теги товара: 400W, 2 x 4+4-pin, ATX
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