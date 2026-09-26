Блок питания ExeGate F350AS 350W Flex ATX EX292231RUS
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания ExeGate F350AS 350W Flex ATX EX292231RUS
Блок питания Aerocool VX 450W PLUS [VX-450 PLUS] с черным корпусом форм-фактора ATX поддерживает EPS12V и обеспечивает полную мощность 450. Такая модель может эксплуатироваться в системном блоке многофункциональной домашней станции или стабильного рабочего ПК, рассчитанного на работу с офисным софтом и интернет-ресурсами. Блок оборудован неотсоединяемыми кабелями, на концах которых расположены основной разъем питания 20+4 pin и коннекторы 4+4 pin CPU/2 SATA/6+2 pin PCI-E. Основной кабель питания и кабель питания процессора обладают длиной 55 см. БП Aerocool VX 450W PLUS [VX-450 PLUS], привлекающий своим лаконичным дизайном, укомплектован сетевым кабелем для присоединения к электросети 220 В и набором крепежных винтов. Задачу отвода лишнего тепла от компонента реализует один 120-миллиметровый вентилятор с низкой шумностью работы.
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Теги товара: Немодульный
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Теги товара: Немодульный
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