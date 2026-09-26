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Блок питания ExeGate F350AS 350W Flex ATX EX292231RUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate F350AS 350W Flex ATX EX292231RUS

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Блок питания ExeGate F350AS 350W Flex ATX EX292231RUS - фото 1
Блок питания ExeGate F350AS 350W Flex ATX EX292231RUS - фото 2
Блок питания ExeGate F350AS 350W Flex ATX EX292231RUS - фото 3
Блок питания ExeGate F350AS 350W Flex ATX EX292231RUS - фото 4
Блок питания ExeGate F350AS 350W Flex ATX EX292231RUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания ExeGate F350AS 350W Flex ATX EX292231RUS - фото 1
  • Блок питания ExeGate F350AS 350W Flex ATX EX292231RUS - фото 2
  • Блок питания ExeGate F350AS 350W Flex ATX EX292231RUS - фото 3
  • Блок питания ExeGate F350AS 350W Flex ATX EX292231RUS - фото 4
  • Блок питания ExeGate F350AS 350W Flex ATX EX292231RUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 605661
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Блок питания ExeGate F350AS 350W Flex ATX EX292231RUS

Блок питания Aerocool VX 450W PLUS [VX-450 PLUS] с черным корпусом форм-фактора ATX поддерживает EPS12V и обеспечивает полную мощность 450. Такая модель может эксплуатироваться в системном блоке многофункциональной домашней станции или стабильного рабочего ПК, рассчитанного на работу с офисным софтом и интернет-ресурсами. Блок оборудован неотсоединяемыми кабелями, на концах которых расположены основной разъем питания 20+4 pin и коннекторы 4+4 pin CPU/2 SATA/6+2 pin PCI-E. Основной кабель питания и кабель питания процессора обладают длиной 55 см. БП Aerocool VX 450W PLUS [VX-450 PLUS], привлекающий своим лаконичным дизайном, укомплектован сетевым кабелем для присоединения к электросети 220 В и набором крепежных винтов. Задачу отвода лишнего тепла от компонента реализует один 120-миллиметровый вентилятор с низкой шумностью работы.



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate F350AS 350W Flex ATX EX292231RUS




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Описание
Блок питания Aerocool VX 450W PLUS [VX-450 PLUS] с черным корпусом форм-фактора ATX поддерживает EPS12V и обеспечивает полную мощность 450. Такая модель может эксплуатироваться в системном блоке многофункциональной домашней станции или стабильного рабочего ПК, рассчитанного на работу с офисным софтом и интернет-ресурсами. Блок оборудован неотсоединяемыми кабелями, на концах которых расположены основной разъем питания 20+4 pin и коннекторы 4+4 pin CPU/2 SATA/6+2 pin PCI-E. Основной кабель питания и кабель питания процессора обладают длиной 55 см. БП Aerocool VX 450W PLUS [VX-450 PLUS], привлекающий своим лаконичным дизайном, укомплектован сетевым кабелем для присоединения к электросети 220 В и набором крепежных винтов. Задачу отвода лишнего тепла от компонента реализует один 120-миллиметровый вентилятор с низкой шумностью работы.


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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