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Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-PLUS II AM5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-PLUS II AM5

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Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-PLUS II AM5 - фото 1
Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-PLUS II AM5 - фото 2
Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-PLUS II AM5 - фото 3
Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-PLUS II AM5 - фото 4
Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-PLUS II AM5 - фото 5
Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-PLUS II AM5 - фото 6
Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-PLUS II AM5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-PLUS II AM5 - фото 1
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-PLUS II AM5 - фото 2
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-PLUS II AM5 - фото 3
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-PLUS II AM5 - фото 4
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-PLUS II AM5 - фото 5
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-PLUS II AM5 - фото 6
  • Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-PLUS II AM5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718889
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 2х2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3хUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 4хUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 2хUSB 3.2 Gen 1, 8хUSB 2.0, DisplayPort, HDMI, RJ-45, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х7
Вес, кг.
1.6

Описание товара Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-PLUS II AM5

Материнская плата Asus с мощным чипсетом AMD B850 открывает путь к современным возможностям. Благодаря четырём слотам под оперативную память DDR5 и поддержке до 256 ГБ с рекордной частотой 8000 МГц, она легко справится с любой многозадачностью — от требовательных игр до работы с большими данными. Компактный форм-фактор mATX (24,4 х 24,4 см) позволит организовать производительную систему даже в небольшом корпусе, сохранив при этом гибкость для апгрейда. Сокет AM5 обеспечивает совместимость с новейшими процессорами, а поддержка PCI Express 5.0 даёт беззаветную скорость самым прогрессивным видеокартам и накопителям. Оптимальное сочетание возможностей для тех, кто ценит мощь и компактность.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата ASUS TUF GAMING B850M-PLUS II AM5




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Развернуть
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 2х2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3хUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 4хUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 2хUSB 3.2 Gen 1, 8хUSB 2.0, DisplayPort, HDMI, RJ-45, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Asus с мощным чипсетом AMD B850 открывает путь к современным возможностям. Благодаря четырём слотам под оперативную память DDR5 и поддержке до 256 ГБ с рекордной частотой 8000 МГц, она легко справится с любой многозадачностью — от требовательных игр до работы с большими данными. Компактный форм-фактор mATX (24,4 х 24,4 см) позволит организовать производительную систему даже в небольшом корпусе, сохранив при этом гибкость для апгрейда. Сокет AM5 обеспечивает совместимость с новейшими процессорами, а поддержка PCI Express 5.0 даёт беззаветную скорость самым прогрессивным видеокартам и накопителям. Оптимальное сочетание возможностей для тех, кто ценит мощь и компактность.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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