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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718706
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4 x USB 2.0, 5 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Размеры в упаковке, см
57х32х31
Вес, кг.
15.77
Описание товара Материнская плата Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE
Материнская плата GIGABYTE B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE в форм-факторе micro-ATX с размерами 244x244 мм подходит для сборки аппаратной платформы в системном блоке ПК. Она поддерживает совместную работу с процессором AMD, который подключается через сокет AM5. Для модулей оперативной памяти суммарным объемом до 256 ГБ предусмотрены 4 слота DIMM стандарта DDR5. Графическую дискретную видеокарту можно разместить при помощи слотов PCI-E x16. Установка накопителей HDD/SSD реализована благодаря 4 разъемам SATA и 2 M.2.
В GIGABYTE B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE соединение с Интернетом выполняется проводным способом посредством сетевого контроллера со скоростью 2.5 Гбит/с и через Wi-Fi 6E. Усиленная подсистема питания 12+2+2 фазы, твердотельные конденсаторы гарантируют стабильность материнской платы. Средства утилиты GIGABYTE Control Center предлагают настройку и контроль параметров производительности.
4 x USB 2.0, 5 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Описание
Материнская плата GIGABYTE B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE в форм-факторе micro-ATX с размерами 244x244 мм подходит для сборки аппаратной платформы в системном блоке ПК. Она поддерживает совместную работу с процессором AMD, который подключается через сокет AM5. Для модулей оперативной памяти суммарным объемом до 256 ГБ предусмотрены 4 слота DIMM стандарта DDR5. Графическую дискретную видеокарту можно разместить при помощи слотов PCI-E x16. Установка накопителей HDD/SSD реализована благодаря 4 разъемам SATA и 2 M.2.
В GIGABYTE B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE соединение с Интернетом выполняется проводным способом посредством сетевого контроллера со скоростью 2.5 Гбит/с и через Wi-Fi 6E. Усиленная подсистема питания 12+2+2 фазы, твердотельные конденсаторы гарантируют стабильность материнской платы. Средства утилиты GIGABYTE Control Center предлагают настройку и контроль параметров производительности.
Материнская плата Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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