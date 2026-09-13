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Материнская плата Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE

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Материнская плата Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 1
Материнская плата Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 2
Материнская плата Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 3
Материнская плата Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 4
Материнская плата Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 5
Материнская плата Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718706
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 5 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Размеры в упаковке, см
57х32х31
Вес, кг.
15.77

Описание товара Материнская плата Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE

Материнская плата GIGABYTE B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE в форм-факторе micro-ATX с размерами 244x244 мм подходит для сборки аппаратной платформы в системном блоке ПК. Она поддерживает совместную работу с процессором AMD, который подключается через сокет AM5. Для модулей оперативной памяти суммарным объемом до 256 ГБ предусмотрены 4 слота DIMM стандарта DDR5. Графическую дискретную видеокарту можно разместить при помощи слотов PCI-E x16. Установка накопителей HDD/SSD реализована благодаря 4 разъемам SATA и 2 M.2. В GIGABYTE B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE соединение с Интернетом выполняется проводным способом посредством сетевого контроллера со скоростью 2.5 Гбит/с и через Wi-Fi 6E. Усиленная подсистема питания 12+2+2 фазы, твердотельные конденсаторы гарантируют стабильность материнской платы. Средства утилиты GIGABYTE Control Center предлагают настройку и контроль параметров производительности.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 5 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Описание
Материнская плата GIGABYTE B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE в форм-факторе micro-ATX с размерами 244x244 мм подходит для сборки аппаратной платформы в системном блоке ПК. Она поддерживает совместную работу с процессором AMD, который подключается через сокет AM5. Для модулей оперативной памяти суммарным объемом до 256 ГБ предусмотрены 4 слота DIMM стандарта DDR5. Графическую дискретную видеокарту можно разместить при помощи слотов PCI-E x16. Установка накопителей HDD/SSD реализована благодаря 4 разъемам SATA и 2 M.2. В GIGABYTE B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE соединение с Интернетом выполняется проводным способом посредством сетевого контроллера со скоростью 2.5 Гбит/с и через Wi-Fi 6E. Усиленная подсистема питания 12+2+2 фазы, твердотельные конденсаторы гарантируют стабильность материнской платы. Средства утилиты GIGABYTE Control Center предлагают настройку и контроль параметров производительности.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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