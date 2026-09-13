Материнская плата Gigabyte B760M GAMING X WIFI6E GEN5
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte B760M GAMING X WIFI6E GEN5
Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 Совместимость с процессорами Intel® Core™ 14-/13-/12-поколения Высокоэффективное охлаждение: усовершенствованный радиатор VRM-зоны и фирменные радиаторы M.2 Thermal Guard Разъём WIFI EZ-Plug: Быстрая процедура подключения антенны модуля Wi-Fi WIFI Компас : Auto detects the best antenna position for strongest Wi-Fi signal EZ-фиксаторы: Разъём PCIe 5.0 x16 с функцией быстрой разблокировки устройства Разъём PCIe UD : SMD PCIe 5.0 Armor for enhanced graphics card support Непревзойдённая производительность: гибридный VRM-модуль, схема питания 8+1+1 фаза Подсистема памяти DDR5 (2-канальный режим работы): 4 разъёма DIMM, полноценная поддержка XMP профилей Высокоскоростные сетевые интерфейсы: 2.5GbE LAN & Wi-Fi 6E 802.11ax Расширенные коммуникационные возможности: Разъём для порта USB-C® 10 Гбит/с, DP, HDMI на лицевой панели Дисковая подсистема нового поколения: 2 разъёма M.2 PCIe 4.0 x4 Функция Smart Fan 6: Массив датчиков температуры, гибридные разъёмы для вентиляторов, функция FAN STOP Кнопка Q-Flash Plus: Возможность обновления микрокода BIOS материнской платы без необходимости установки в систему ЦП, модулей ОЗУ и дискретной графической платы
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