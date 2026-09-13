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Материнская плата Gigabyte B760M GAMING X WIFI6E GEN5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte B760M GAMING X WIFI6E GEN5

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Материнская плата Gigabyte B760M GAMING X WIFI6E GEN5 - фото 1
Материнская плата Gigabyte B760M GAMING X WIFI6E GEN5 - фото 2
Материнская плата Gigabyte B760M GAMING X WIFI6E GEN5 - фото 3
Материнская плата Gigabyte B760M GAMING X WIFI6E GEN5 - фото 4
Материнская плата Gigabyte B760M GAMING X WIFI6E GEN5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel B760
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
  • Материнская плата Gigabyte B760M GAMING X WIFI6E GEN5 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B760M GAMING X WIFI6E GEN5 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B760M GAMING X WIFI6E GEN5 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B760M GAMING X WIFI6E GEN5 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B760M GAMING X WIFI6E GEN5 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718701
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х32х31
Вес, кг.
13

Описание товара Материнская плата Gigabyte B760M GAMING X WIFI6E GEN5

Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 Совместимость с процессорами Intel® Core™ 14-/13-/12-поколения Высокоэффективное охлаждение: усовершенствованный радиатор VRM-зоны и фирменные радиаторы M.2 Thermal Guard Разъём WIFI EZ-Plug: Быстрая процедура подключения антенны модуля Wi-Fi WIFI Компас : Auto detects the best antenna position for strongest Wi-Fi signal EZ-фиксаторы: Разъём PCIe 5.0 x16 с функцией быстрой разблокировки устройства Разъём PCIe UD : SMD PCIe 5.0 Armor for enhanced graphics card support Непревзойдённая производительность: гибридный VRM-модуль, схема питания 8+1+1 фаза Подсистема памяти DDR5 (2-канальный режим работы): 4 разъёма DIMM, полноценная поддержка XMP профилей Высокоскоростные сетевые интерфейсы: 2.5GbE LAN & Wi-Fi 6E 802.11ax Расширенные коммуникационные возможности: Разъём для порта USB-C® 10 Гбит/с, DP, HDMI на лицевой панели Дисковая подсистема нового поколения: 2 разъёма M.2 PCIe 4.0 x4 Функция Smart Fan 6: Массив датчиков температуры, гибридные разъёмы для вентиляторов, функция FAN STOP Кнопка Q-Flash Plus: Возможность обновления микрокода BIOS материнской платы без необходимости установки в систему ЦП, модулей ОЗУ и дискретной графической платы



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B760M GAMING X WIFI6E GEN5




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B760
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5 Совместимость с процессорами Intel® Core™ 14-/13-/12-поколения Высокоэффективное охлаждение: усовершенствованный радиатор VRM-зоны и фирменные радиаторы M.2 Thermal Guard Разъём WIFI EZ-Plug: Быстрая процедура подключения антенны модуля Wi-Fi WIFI Компас : Auto detects the best antenna position for strongest Wi-Fi signal EZ-фиксаторы: Разъём PCIe 5.0 x16 с функцией быстрой разблокировки устройства Разъём PCIe UD : SMD PCIe 5.0 Armor for enhanced graphics card support Непревзойдённая производительность: гибридный VRM-модуль, схема питания 8+1+1 фаза Подсистема памяти DDR5 (2-канальный режим работы): 4 разъёма DIMM, полноценная поддержка XMP профилей Высокоскоростные сетевые интерфейсы: 2.5GbE LAN & Wi-Fi 6E 802.11ax Расширенные коммуникационные возможности: Разъём для порта USB-C® 10 Гбит/с, DP, HDMI на лицевой панели Дисковая подсистема нового поколения: 2 разъёма M.2 PCIe 4.0 x4 Функция Smart Fan 6: Массив датчиков температуры, гибридные разъёмы для вентиляторов, функция FAN STOP Кнопка Q-Flash Plus: Возможность обновления микрокода BIOS материнской платы без необходимости установки в систему ЦП, модулей ОЗУ и дискретной графической платы


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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