Johnny Winter & Edgar Winter - Together (coloured) (8719262036871) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Johnny Winter & Edgar Winter
Альбом (сингл)
Together
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
В наличии
Код товара: 718678
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3 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Johnny Winter & Edgar Winter
Альбом (сингл)
Together
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Harlem Shuffle, Soul Man, You've Lost That Lovin' Feelin', A4.1 Slippin' & Slidin', A4.2 Jailhouse Rock, A4.3 Tutti Frutti, A4.4 Sick & Tired, A4.5 I'm Ready, A4.6 Realin' And Rockin', A4.7 Blue Suede Shoes, A4.8 Jenny Take A Ride, A4.9 Good Golly Miss Molly, Let The Good Times Roll, Mercy, Mercy, Baby, Whatcha Want Me To Do
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Johnny Winter & Edgar Winter - Together (coloured) (8719262036871) виниловая пластинка
Together — альбом 1976 года братьев Джонни Винтер (гитара, вокал) и Эдгар Винтер (саксофон, вокал). Выпущенный всего через три месяца после альбома Джонни Винтера Captured Live!, он полностью состоит из рок-н-ролльных и соул-стандартов. Этот альбом — возможность услышать, как The Edgar Winter Group (Эдгар на саксофоне, Рик Дерринджер на гитаре, Дэн Хартман на фортепиано и Чак Рафф на барабанах) играют вместе с группой Джонни Винтера (Джонни и Флойд Рэдфорд на гитаре, Рэнди Джо Хоббс на бас-гитаре и Ричард Хьюз на барабанах) на одной сцене.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Johnny Winter & Edgar Winter
Альбом (сингл)
Together
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Harlem Shuffle, Soul Man, You've Lost That Lovin' Feelin', A4.1 Slippin' & Slidin', A4.2 Jailhouse Rock, A4.3 Tutti Frutti, A4.4 Sick & Tired, A4.5 I'm Ready, A4.6 Realin' And Rockin', A4.7 Blue Suede Shoes, A4.8 Jenny Take A Ride, A4.9 Good Golly Miss Molly, Let The Good Times Roll, Mercy, Mercy, Baby, Whatcha Want Me To Do
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Together — альбом 1976 года братьев Джонни Винтер (гитара, вокал) и Эдгар Винтер (саксофон, вокал). Выпущенный всего через три месяца после альбома Джонни Винтера Captured Live!, он полностью состоит из рок-н-ролльных и соул-стандартов. Этот альбом — возможность услышать, как The Edgar Winter Group (Эдгар на саксофоне, Рик Дерринджер на гитаре, Дэн Хартман на фортепиано и Чак Рафф на барабанах) играют вместе с группой Джонни Винтера (Джонни и Флойд Рэдфорд на гитаре, Рэнди Джо Хоббс на бас-гитаре и Ричард Хьюз на барабанах) на одной сцене.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Johnny Winter & Edgar Winter - Together (coloured) (8719262036871) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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