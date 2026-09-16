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Ron Carter & Cedar Walton - Heart & Soul (8719262035096) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ron Carter & Cedar Walton - Heart & Soul (8719262035096) виниловая пластинка

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Ron Carter &amp; Cedar Walton - Heart &amp; Soul (8719262035096) виниловая пластинка - фото 1
Ron Carter &amp; Cedar Walton - Heart &amp; Soul (8719262035096) виниловая пластинка - фото 2
Ron Carter &amp; Cedar Walton - Heart &amp; Soul (8719262035096) виниловая пластинка - фото 3
Ron Carter &amp; Cedar Walton - Heart &amp; Soul (8719262035096) виниловая пластинка - фото 4
Ron Carter &amp; Cedar Walton - Heart &amp; Soul (8719262035096) виниловая пластинка - фото 5
Ron Carter &amp; Cedar Walton - Heart &amp; Soul (8719262035096) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ron Carter & Cedar Walton
Альбом (сингл)
HEART & SOUL
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ron Carter &amp; Cedar Walton - Heart &amp; Soul (8719262035096) виниловая пластинка - фото 1
  • Ron Carter &amp; Cedar Walton - Heart &amp; Soul (8719262035096) виниловая пластинка - фото 2
  • Ron Carter &amp; Cedar Walton - Heart &amp; Soul (8719262035096) виниловая пластинка - фото 3
  • Ron Carter &amp; Cedar Walton - Heart &amp; Soul (8719262035096) виниловая пластинка - фото 4
  • Ron Carter &amp; Cedar Walton - Heart &amp; Soul (8719262035096) виниловая пластинка - фото 5
  • Ron Carter &amp; Cedar Walton - Heart &amp; Soul (8719262035096) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718638
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ron Carter & Cedar Walton - Heart & Soul (8719262035096) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035096]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ron Carter & Cedar Walton
Альбом (сингл)
HEART & SOUL
Жанр
Jazz
Трек-лист
Heart & Soul, Django, Frankie and Johnny, Little Waltz, Telephone, My Funny Valentine, Back To Bologna, Beautiful Friendship
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ron Carter & Cedar Walton - Heart & Soul (8719262035096) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heart & Soul, Django, Frankie and Johnny, Little Waltz, Telephone, My Funny Valentine, Back To Bologna, Beautiful Friendship

Отзывы о товаре Ron Carter & Cedar Walton - Heart & Soul (8719262035096) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035096]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ron Carter & Cedar Walton
Альбом (сингл)
HEART & SOUL
Жанр
Jazz
Трек-лист
Heart & Soul, Django, Frankie and Johnny, Little Waltz, Telephone, My Funny Valentine, Back To Bologna, Beautiful Friendship
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heart & Soul, Django, Frankie and Johnny, Little Waltz, Telephone, My Funny Valentine, Back To Bologna, Beautiful Friendship
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ron Carter & Cedar Walton - Heart & Soul (8719262035096) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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