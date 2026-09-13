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Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW

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Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW - фото 1
Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW - фото 2
Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW - фото 3
Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW - фото 4
Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW - фото 5
Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW - фото 6
Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW - фото 7
Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW - фото 8
Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW - фото 9
Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW - фото 10
Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW - фото 11
Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW - фото 1
  • Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW - фото 2
  • Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW - фото 3
  • Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW - фото 4
  • Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW - фото 5
  • Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW - фото 6
  • Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW - фото 7
  • Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW - фото 8
  • Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW - фото 9
  • Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW - фото 10
  • Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW - фото 11
  • Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718609
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
220 x 357 x 436 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель 140 мм или 3 x 120 мм, Нижняя панель 2 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х41х29
Вес, кг.
6.15

Описание товара Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW

Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW

Отзывы о товаре Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
220 x 357 x 436 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
370
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель 140 мм или 3 x 120 мм, Нижняя панель 2 x 120 мм
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус XPG VALORMESHNANOMAA-WHCWW
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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