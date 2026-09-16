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Юрий Лоза - Лучшее (Плот) (4680068803957) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Юрий Лоза - Лучшее (Плот) (4680068803957) виниловая пластинка

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Юрий Лоза - Лучшее (Плот) (4680068803957) виниловая пластинка - фото 1
Юрий Лоза - Лучшее (Плот) (4680068803957) виниловая пластинка - фото 2
Юрий Лоза - Лучшее (Плот) (4680068803957) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Юрий Лоза
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Юрий Лоза - Лучшее (Плот) (4680068803957) виниловая пластинка - фото 1
  • Юрий Лоза - Лучшее (Плот) (4680068803957) виниловая пластинка - фото 2
  • Юрий Лоза - Лучшее (Плот) (4680068803957) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718401
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Юрий Лоза - Лучшее (Плот) (4680068803957) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Юрий Лоза
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Плот, Зима, Стерва, Я Умею Мечтать, Пиво, Одиночество, Подожди!, Мать Пишет, Что Сказано, То Сказано, Не Принимай, Опять, Ах, Какие Ножки!, Сто Часов, Заповедные Места, Пой, Моя Гитара
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Юрий Лоза - Лучшее (Плот) (4680068803957) виниловая пластинка

Сборник самых лучших песен, в которые вошли самые известные композиции, написанные автором за долгие годы своего творчества. Юрий Лоза- советский и российский певец, композитор, автор песен. Он играл и пел в разных группах, таких как Интеграл, Примус и Зодчие, но наибольшую известность получил как сольный исполнитель. Его самая популярная песня - "Плот" - была написана в 1983 году, но вышла на пластинке только в 1988 году. В 1990 году Юрий Лоза представил свой второй сольный альбом "Вся жизнь - дорога", который был отмечен журналом "Смена" среди лучших альбомов, бардов и композиторов года. В начале 1990-х годов Юрий Лоза работал администратором в рязанской филармонии, а затем основал свою студию звукозаписи и стал продюсером певицы Сюзанны.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Юрий Лоза - Лучшее (Плот) (4680068803957) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803957]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Юрий Лоза
Альбом (сингл)
Лучшее
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Плот, Зима, Стерва, Я Умею Мечтать, Пиво, Одиночество, Подожди!, Мать Пишет, Что Сказано, То Сказано, Не Принимай, Опять, Ах, Какие Ножки!, Сто Часов, Заповедные Места, Пой, Моя Гитара
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Сборник самых лучших песен, в которые вошли самые известные композиции, написанные автором за долгие годы своего творчества. Юрий Лоза- советский и российский певец, композитор, автор песен. Он играл и пел в разных группах, таких как Интеграл, Примус и Зодчие, но наибольшую известность получил как сольный исполнитель. Его самая популярная песня - "Плот" - была написана в 1983 году, но вышла на пластинке только в 1988 году. В 1990 году Юрий Лоза представил свой второй сольный альбом "Вся жизнь - дорога", который был отмечен журналом "Смена" среди лучших альбомов, бардов и композиторов года. В начале 1990-х годов Юрий Лоза работал администратором в рязанской филармонии, а затем основал свою студию звукозаписи и стал продюсером певицы Сюзанны.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Юрий Лоза - Лучшее (Плот) (4680068803957) виниловая пластинка - по цене 2500 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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