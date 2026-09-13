Дора - Love Songs (Limited, Numbered) (4630356100893) виниловая пластинка
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Описание товара Дора - Love Songs (Limited, Numbered) (4630356100893) виниловая пластинка
Пятый альбом Доры, который она зовёт своим магнум опусом. Из 18 рекордных для альбома Даши треков в релиз вошли 4 совместные композиции. Помимо Мэйби Бэйби, с которой у Даши есть ни один хит, на альбоме присутствуют ?lowlife и луни ана, в чьём творчестве преобладает R&B, а также получившая первую известность благодаря стримам Акулич. Дора о своём альбоме «LOVE SONGS»: «Love songs» это моя история любви: к партнёру, к себе и жизни. Я не люблю афишировать личное, но в музыке могу делиться эмоциями, историями и болью. Хотелось показать, насколько разнообразными могут быть даже одни и те же отношения, и открыть новые смыслы. Во время записи я заболела, и целую неделю мы с моим звукорежиссером ожидали моего выздоровления. Была уютная неделя ожидания записи.» В записи приняли участие Мэйби Бэйби, Акулич, Lowlife и Луни Ана. Их можно услышать в треках «Дежавю», «Реки на щеках», «Высоко» и «Моя одежда пахнет тобой» соответственно. Всего в альбом попали 18 песен, в том числе недавние синглы «Зависима» и «Лучше тебя». Продюсерами материала выступили Xwinner и Gore Ocean. Альбом исполнен в жанрах R&B, электронике и поп-музыке. Лонгплей посвящён теме любви во всех её ипостасях.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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