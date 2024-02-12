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Joe Bonamassa - So, It's Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joe Bonamassa - So, It's Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Joe Bonamassa - So, It&#039;s Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка - фото 1
Joe Bonamassa - So, It&#039;s Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка - фото 2
Joe Bonamassa - So, It&#039;s Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка - фото 3
Joe Bonamassa - So, It&#039;s Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка - фото 4
Joe Bonamassa - So, It&#039;s Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка - фото 5
Joe Bonamassa - So, It&#039;s Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка - фото 6
Joe Bonamassa - So, It&#039;s Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка - фото 7
Joe Bonamassa - So, It&#039;s Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
So, its like that
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Bonamassa - So, It&#039;s Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Bonamassa - So, It&#039;s Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Bonamassa - So, It&#039;s Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Bonamassa - So, It&#039;s Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка - фото 4
  • Joe Bonamassa - So, It&#039;s Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка - фото 5
  • Joe Bonamassa - So, It&#039;s Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка - фото 6
  • Joe Bonamassa - So, It&#039;s Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка - фото 7
  • Joe Bonamassa - So, It&#039;s Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647324
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Загружаем...
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Joe Bonamassa - So, It's Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка
4 740 руб.
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725746393]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
So, its like that
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
My Mistake, Lie
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Bonamassa - So, It's Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Joe Bonamassa / So Its Like That - красный винил (2LP). Окунитесь в потрясающий мир блюз-рока с виниловой пластинкой Joe Bonamassa / So Its Like That. Это специальное издание в красном виниле, созданное для настоящих ценителей музыки. Joe Bonamassa - виртуозный гитарист и исполнитель, будущая легенда блюз-музыки. Его музыка сочетает в себе энергию рок-н-ролла и глубину истинного блюза. На этой пластинке вы услышите невероятное мастерство гитары и мощный вокал Joe Bonamassa, который проникает прямо в душу слушателя. So Its Like That - один из самых популярных альбомов Joe Bonamassa, который принес ему заслуженное признание и множество похвал от критиков. Здесь вы найдете захватывающие треки, такие как Blues Deluxe, Pain and Sorrow, Had to Cry Today и многие другие. Эти песни заставят вас окунуться в глубины блюза и прочувствовать каждую ноту.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Joe Bonamassa - So, It's Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка

12.02.2024
Алексей

Достоинства:
Переиздание на 2-ом , цветном виниле.

Недостатки:
НЕТ.

Комментарий:
2-ой альбом исполнителя блюз-рока. Входит в лучшие альбомы Joe Bonamassa, многообразие музыкального материала и разноплановость аранжировок завораживает. Звук отменный, Полиграфия на высоте. Рекомендую в любую коллекцию.
В Котофото по очень демократичной цене.



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725746393]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
So, its like that
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
My Mistake, Lie
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Виниловая пластинка Joe Bonamassa / So Its Like That - красный винил (2LP). Окунитесь в потрясающий мир блюз-рока с виниловой пластинкой Joe Bonamassa / So Its Like That. Это специальное издание в красном виниле, созданное для настоящих ценителей музыки. Joe Bonamassa - виртуозный гитарист и исполнитель, будущая легенда блюз-музыки. Его музыка сочетает в себе энергию рок-н-ролла и глубину истинного блюза. На этой пластинке вы услышите невероятное мастерство гитары и мощный вокал Joe Bonamassa, который проникает прямо в душу слушателя. So Its Like That - один из самых популярных альбомов Joe Bonamassa, который принес ему заслуженное признание и множество похвал от критиков. Здесь вы найдете захватывающие треки, такие как Blues Deluxe, Pain and Sorrow, Had to Cry Today и многие другие. Эти песни заставят вас окунуться в глубины блюза и прочувствовать каждую ноту.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
12.02.2024
Алексей

Достоинства:
Переиздание на 2-ом , цветном виниле.

Недостатки:
НЕТ.

Комментарий:
2-ой альбом исполнителя блюз-рока. Входит в лучшие альбомы Joe Bonamassa, многообразие музыкального материала и разноплановость аранжировок завораживает. Звук отменный, Полиграфия на высоте. Рекомендую в любую коллекцию.
В Котофото по очень демократичной цене.


Joe Bonamassa - So, It's Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4740 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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