OST - Star Trek (Yellow/Black Splatter) (0194111034402) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Star Trek
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718195
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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111034402]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Star Trek
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Star Trek Deep Space Nine Main Title - Season IV, Rainy Night, Steve O's Cue / Freaked Out, Dad Admonishes, One Last Visit, Second Chance, Star Trek Voyager Main Title - Extended Version, Last Hope, Dr. Schweitzer, Armagonnen, Where's Freya / To The Rescue
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Star Trek (Yellow/Black Splatter) (0194111034402) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Star Trek Deep Space Nine Main Title - Season IV, Rainy Night, Steve O's Cue / Freaked Out, Dad Admonishes, One Last Visit, Second Chance, Star Trek Voyager Main Title - Extended Version, Last Hope, Dr. Schweitzer, Armagonnen, Where's Freya / To The Rescue
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Zyx Records
Barcode
[0194111034402]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Star Trek
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Star Trek Deep Space Nine Main Title - Season IV, Rainy Night, Steve O's Cue / Freaked Out, Dad Admonishes, One Last Visit, Second Chance, Star Trek Voyager Main Title - Extended Version, Last Hope, Dr. Schweitzer, Armagonnen, Where's Freya / To The Rescue
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Star Trek Deep Space Nine Main Title - Season IV, Rainy Night, Steve O's Cue / Freaked Out, Dad Admonishes, One Last Visit, Second Chance, Star Trek Voyager Main Title - Extended Version, Last Hope, Dr. Schweitzer, Armagonnen, Where's Freya / To The Rescue
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Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Star Trek (Yellow/Black Splatter) (0194111034402) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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