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Ayo - Eternal Edition Standard (3596974677562) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ayo - Eternal Edition Standard (3596974677562) виниловая пластинка

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Ayo - Eternal Edition Standard (3596974677562) виниловая пластинка - фото 1
Ayo - Eternal Edition Standard (3596974677562) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ayo
Альбом (сингл)
Eternal Edition Standard
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ayo - Eternal Edition Standard (3596974677562) виниловая пластинка - фото 1
  • Ayo - Eternal Edition Standard (3596974677562) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719328
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ayo - Eternal Edition Standard (3596974677562) виниловая пластинка
2 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974677562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ayo
Альбом (сингл)
Eternal Edition Standard
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
0
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ayo - Eternal Edition Standard (3596974677562) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле.

Отзывы о товаре Ayo - Eternal Edition Standard (3596974677562) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974677562]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ayo
Альбом (сингл)
Eternal Edition Standard
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
0
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ayo - Eternal Edition Standard (3596974677562) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2260 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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