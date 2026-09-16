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Last Dinner Party - From The Pyre (0602478597169) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Last Dinner Party - From The Pyre (0602478597169) виниловая пластинка

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Last Dinner Party - From The Pyre (0602478597169) виниловая пластинка - фото 1
Last Dinner Party - From The Pyre (0602478597169) виниловая пластинка - фото 2
Last Dinner Party - From The Pyre (0602478597169) виниловая пластинка - фото 3
Last Dinner Party - From The Pyre (0602478597169) виниловая пластинка - фото 4
Last Dinner Party - From The Pyre (0602478597169) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Last Dinner Party
Альбом (сингл)
From The Pyre
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Last Dinner Party - From The Pyre (0602478597169) виниловая пластинка - фото 1
  • Last Dinner Party - From The Pyre (0602478597169) виниловая пластинка - фото 2
  • Last Dinner Party - From The Pyre (0602478597169) виниловая пластинка - фото 3
  • Last Dinner Party - From The Pyre (0602478597169) виниловая пластинка - фото 4
  • Last Dinner Party - From The Pyre (0602478597169) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718143
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Last Dinner Party - From The Pyre (0602478597169) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478597169]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Last Dinner Party
Альбом (сингл)
From The Pyre
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Agnus Dei, Count The Ways, Second Best, This Is The Killer Speaking, Rifle, Woman Is A Tree, I Hold Your Anger, Sail Away, The Scythe, Inferno
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Last Dinner Party - From The Pyre (0602478597169) виниловая пластинка

"From The Pyre" - долгожданный второй студийный альбом, пожалуй, самой популярной группы-новичка из Великобритании - The Last Dinner Party. Лондонская группа из пяти человек отправилась в студию в конце 2024 года с продюсером Маркусом Дравсом (Wolf Alice, Florence & The Machine, Bjork), обладателем премии "Грэмми", чтобы записать продолжение своего нашумевшего дебютного альбома "Prelude to Ecstasy", вышедшего в 2023 году. На "From The Pyre" вы можете услышать, как группа веселится и не чувствует давления, несмотря на невероятный успех их дебютного альбома. Это также звук молодого коллектива, который развивал свое авторское мастерство и превратился в сплоченную команду благодаря длительным гастролям. Группа говорит об альбоме: "Этот альбом - коллекция историй, и концепция альбома как мифа связывает их воедино. "Костер" - это аллегорическое место, где зарождаются эти истории, место насилия и разрушения, но также и возрождения, страсти и света" Дважды удостоенные премии BRIT и дававшие концерты по всему миру, The Last Dinner Party появились на музыкальной сцене и добились глобального успеха, став одним из самых ярких дебютов новой британской группы за последние десятилетия. Теперь, с анонсом альбома "From The Pyre", есть все основания полагать, что эта беспрецедентная история успеха будет продолжаться.

Отзывы о товаре Last Dinner Party - From The Pyre (0602478597169) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478597169]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Last Dinner Party
Альбом (сингл)
From The Pyre
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Agnus Dei, Count The Ways, Second Best, This Is The Killer Speaking, Rifle, Woman Is A Tree, I Hold Your Anger, Sail Away, The Scythe, Inferno
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"From The Pyre" - долгожданный второй студийный альбом, пожалуй, самой популярной группы-новичка из Великобритании - The Last Dinner Party. Лондонская группа из пяти человек отправилась в студию в конце 2024 года с продюсером Маркусом Дравсом (Wolf Alice, Florence & The Machine, Bjork), обладателем премии "Грэмми", чтобы записать продолжение своего нашумевшего дебютного альбома "Prelude to Ecstasy", вышедшего в 2023 году. На "From The Pyre" вы можете услышать, как группа веселится и не чувствует давления, несмотря на невероятный успех их дебютного альбома. Это также звук молодого коллектива, который развивал свое авторское мастерство и превратился в сплоченную команду благодаря длительным гастролям. Группа говорит об альбоме: "Этот альбом - коллекция историй, и концепция альбома как мифа связывает их воедино. "Костер" - это аллегорическое место, где зарождаются эти истории, место насилия и разрушения, но также и возрождения, страсти и света" Дважды удостоенные премии BRIT и дававшие концерты по всему миру, The Last Dinner Party появились на музыкальной сцене и добились глобального успеха, став одним из самых ярких дебютов новой британской группы за последние десятилетия. Теперь, с анонсом альбома "From The Pyre", есть все основания полагать, что эта беспрецедентная история успеха будет продолжаться.
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Отзывы


Last Dinner Party - From The Pyre (0602478597169) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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