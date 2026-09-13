OST - Cyberpunk: Edgerunners (Purple) (0196588638718) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cyberpunk: Edgerunners
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718117
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588638718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cyberpunk: Edgerunners
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Franz Ferdinand–This Fffire, Akira Yamaoka–Opening Credits, Marcin Przyby?owicz–Modern Anthill, Akira Yamaoka–Sudden Skirmish, Akira Yamaoka–Like A Boy, Marcin Przyby?owicz–Cloudy Day, Akira Yamaoka–Whatever It Takes, Akira Yamaoka–Into The Fire, Marcin Przyby?owicz–Consumer Cathedral, P.T. Adamczyk–Juiced Up, Akira Yamaoka–Lucky You, Akira Yamaoka–Whatever Choom, Like I Give A Sh*t, Marcin Przyby?owicz & P.T. Adamczyk–Run To The Edge, Dawid Podsiadlo*–Let You Down
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Cyberpunk: Edgerunners (Purple) (0196588638718) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Franz Ferdinand–This Fffire, Akira Yamaoka–Opening Credits, Marcin Przyby?owicz–Modern Anthill, Akira Yamaoka–Sudden Skirmish, Akira Yamaoka–Like A Boy, Marcin Przyby?owicz–Cloudy Day, Akira Yamaoka–Whatever It Takes, Akira Yamaoka–Into The Fire, Marcin Przyby?owicz–Consumer Cathedral, P.T. Adamczyk–Juiced Up, Akira Yamaoka–Lucky You, Akira Yamaoka–Whatever Choom, Like I Give A Sh*t, Marcin Przyby?owicz & P.T. Adamczyk–Run To The Edge, Dawid Podsiadlo*–Let You Down
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитFleetwood Mac - Mirage (0081227935603) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитSupermax - Fly With Me (0190295437138) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитSupermax - Don't Stop The Music (5054197040498) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитThe Time - The Time (coloured) (0603497843954) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитChristine And The Queens - Chris (English Edition) (506052543601...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитMotorhead - Hammered (coloured) (4050538771381) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитCesaria Evora - Distino Di Belita (Lp, Lim.Blue Vinyl,Numb,Music...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитJanis Joplin - Farewell Song (coloured) (8719262032675) винилова...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитAnne-Sophie Mutter - Williams: Violin Concerto No.2 (00289486170...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитNazareth - Exercises (coloured) (4050538474428) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитSupermax - Just Before The Nightmare (4601620108679) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитThe Kinks - The Kink Kontroversy (4050538813043) виниловая пласт...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588638718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cyberpunk: Edgerunners
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Franz Ferdinand–This Fffire, Akira Yamaoka–Opening Credits, Marcin Przyby?owicz–Modern Anthill, Akira Yamaoka–Sudden Skirmish, Akira Yamaoka–Like A Boy, Marcin Przyby?owicz–Cloudy Day, Akira Yamaoka–Whatever It Takes, Akira Yamaoka–Into The Fire, Marcin Przyby?owicz–Consumer Cathedral, P.T. Adamczyk–Juiced Up, Akira Yamaoka–Lucky You, Akira Yamaoka–Whatever Choom, Like I Give A Sh*t, Marcin Przyby?owicz & P.T. Adamczyk–Run To The Edge, Dawid Podsiadlo*–Let You Down
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Franz Ferdinand–This Fffire, Akira Yamaoka–Opening Credits, Marcin Przyby?owicz–Modern Anthill, Akira Yamaoka–Sudden Skirmish, Akira Yamaoka–Like A Boy, Marcin Przyby?owicz–Cloudy Day, Akira Yamaoka–Whatever It Takes, Akira Yamaoka–Into The Fire, Marcin Przyby?owicz–Consumer Cathedral, P.T. Adamczyk–Juiced Up, Akira Yamaoka–Lucky You, Akira Yamaoka–Whatever Choom, Like I Give A Sh*t, Marcin Przyby?owicz & P.T. Adamczyk–Run To The Edge, Dawid Podsiadlo*–Let You Down
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - Cyberpunk: Edgerunners (Purple) (0196588638718) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - Cyberpunk: Edgerunners (Purple) (0196588638718) виниловая пластинка